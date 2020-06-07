شكرا لقرائتكم خبر عن كمامات وأرائك خاوبة.. «المصري اليوم» تحضر قداس عيد العنصرة في كاتدرائية كاثوليك المنيا (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أقامت الكنائس الأرثوذكسية والكاثوليكية في محافظات مصر، الأحد، قداس عيد العنصرة أو عيد حلول «الروح القدس»، أو كما يطلق عليه عيد تأسيس الكيسة، وهو القداس الاستثنائي الثاني ضمن قداسين فقط قرر قداسة البابا تواضروس الثاني، بطريرك الكرازة المرقسية، السماح بإقامتهما في الكنائس بحضور عدد قليل من الشمامسة في كل كنيسة، وهما قداس عيد دخول المسيح مصر الذي أقيم الاثنين الماضي، وقداس عيد العنصرة.

ولفظة عنصرة لفظة عبرانية معناها اجتماع أو محفل، واستخدمت لتشير إلى عيد الخمسين، ويقام قداس عيد العنصرة أو عيد حلول «الروح القدس»، الأحد، بتدابير هي الأولى من نوعها في العصر الحديث، حيث اعتادت الكنيسة إكساب طقس هذا العيد طابعا احتفاليا لجلال الذكرى، لأن هذا اليوم يوافق يوم حلول «الروح القدس» على جمهور تلاميذ السيد المسيح، واكتسابهم استعدادا لخدمة العالم، ولذلك اعتادت الكنيسة أن تقيم رسامات في هذا العيد تتنوع بين رسامة أساقفة وكهنة وشمامسة.

وقضت «المصري اليوم» أجواء القداس بكاتدرائية «يسوع الملك» للأقباط الكاثوليك بالمنيا، وترأس الصلوات الأنبا بطرس فهيم، مطران كاثوليك المنيا، بمشاركة رعاة كاتدرائية يسوع الملك الأب كيرلس مكسيموس، والأب سعيد لوقا، والشماس الاكليريكى مينا صموئيل، وخورس شمامسة الكاتدرائية، وجميعهم يصلون مرتدون الكمامات الطبية ومطبقين إجراءات التباعد وسط أجواء كانت بعيدة عن أجواء قداس نفس العيد الأعوام الماضية.

وعبر عدد من الشمامسة الحاضرين عن افتقادهم لأجواء القداس، حيث أكدوا أنهم لم يستطيعوا حتي اصطحاب أفراد من أسرهم رغم أنهم شمامسة في الكنيسة، متضرعين إلى الله أن تنتهي الغمة ويحل الله بسلامه ويهب لمصر روح الشفاء من الوباء ويعود المصلون للوقوف بخشوع كما كانوا قرون من الزمان.

وقامت الكنيسة ببث القداس مباشرة «أونلاين» من خلال الصفحة الرسمية لها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، ليتمكن أبناء الكنيسة من متابعة الصلوات من منازلهم.

وخلال كلمته، قال الأنبا بطرس، مطران كاثوليك المنيا، إن «الأمر مؤلم جدا أن تأتي كل الأعياد، من بداية صوم الـ55 يوما، ثم أسبوع الآلام وعيد القيامة وأعياد فترة الخمسين المقدسة ثم عيد دخول المسيح مصر وعيد الصعود، إلى أن أتينا ليوم عيد حلول الروح القدس، وهي فترة مكدسة بالأعياد والكنيسة تحتفل في كل هذا بدون شعبها، أمر مؤلم جدا علي وعلى آبائي القساوسة، حينما نقف لنقول الكلمة ونحن معتادين أن ننظر لعيونكم المصلية الخاشعة، ولكن ننظر للأرائك خاوية، ونحدثكم عن طريق فتحة عدسة الكاميرا».

أضاف تابع مطران كاثوليك المنيا: «لأجل هذا الوضع المؤلم عليكم وعلينا، أرجوكم من أجل إيماننا بالله للمسيحيين والمسلمين، التزموا لكي لا يسوء الوضع أكثر من هذا، التزموا عشان نخلص، ولكي نستطيع العودة للحياة بمظاهرها مرة أخرى».

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وفرضت التدابير الاحترازية ضد انتشار فيروس «كورونا» هذا العام أن يقام قداس عيد حلول «الروح القدس» دون رسامات ودون مصلين من الجماهير القبطية.

وكانت اللجنة الدائمة للمجمع المقدس برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني اجتمعت السبت 30 مايو الماضي، وقررت إقامة هذين القداسين بشكل استثنائي مع استمرار غلق الكنائس، على أن تنعقد اللجنة مرة أخرى في 27 يونيو لدراسة الموقف، مؤكدة أنهم يصلون من أجل مصر والعالم كله لكي يرفع الله هذا الوباء عن العالم.

قداس عيد العنصره بمطرانية الأقباط الكاثوليك بالمنيا

قداس عيد العنصره بمطرانية الأقباط الكاثوليك بالمنيا

قداس عيد العنصره بمطرانية الأقباط الكاثوليك بالمنيا

قداس عيد العنصره بمطرانية الأقباط الكاثوليك بالمنيا

قداس عيد العنصره بمطرانية الأقباط الكاثوليك بالمنيا

قداس عيد العنصره بمطرانية الأقباط الكاثوليك بالمنيا

قداس عيد العنصره بمطرانية الأقباط الكاثوليك بالمنيا

قداس عيد العنصره بمطرانية الأقباط الكاثوليك بالمنيا

قداس عيد العنصره بمطرانية الأقباط الكاثوليك بالمنيا

قداس عيد العنصره بمطرانية الأقباط الكاثوليك بالمنيا

قداس عيد العنصره بمطرانية الأقباط الكاثوليك بالمنيا