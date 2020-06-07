شكرا لقرائتكم خبر عن «تربية المنوفية» تقدم سلسلة ندوات إلكترونية حول الوقاية من كورونا بالامتحانات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قدم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية التربية جامعة المنوفية عدة حلقات إلكترونية لإرشاد الطلاب المقبلين على أداء امتحانات نهاية العام الدراسي في الأول من يوليو القادم بكيفية الوقاية من عدوى الإصابة بفيروس الكورونا.

يعد هذا اللقاء الأول والتي تحدثت من خلاله الدكتورة سلوى فؤاد، أستاذ مساعد بقسم الطفيليات كلية الطب جامعة المنوفية، عن كيفية الوقاية من فيروس كورونا والإجراءات الطبية السليمة والاجراءات الوقائية، وذلك خلال فترة أداء الامتحانات.