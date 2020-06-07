شكرا لقرائتكم خبر عن الطبيب الذي فقد بصره في مستشفى العزل: أتلقى رعاية كاملة من الرئاسة ومجلس الوزراء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمود سامى، الذي فقد بصره أثناء علاجه مصابى فيروس كورونا بمستشفى عزل بلطيم، إنه يستكمل علاجه خلال الفترة الحالية، نافيا ما تردد من شائعات بشأن استرداده بصره.

وأضاف، في بث مباشر عبر صفحته على «فيس بوك»، أنه يعانى من ارتفاع السكر وآلالام في كل منطقة في جسمه، وتابع: «بيجيلي ألم في كل عضمة وكل عضلة في جسمى».

وشدد على أنه يتلقى رعاية كاملة من رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء، لافتًا إلى أنه راسل مراكز طبية في أوروبا وأمريكا لإمكانية السفر للعلاج في الخارج.