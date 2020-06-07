شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الوادي الجديد يتفقد مصنع كمامات بالخارجة: «ينتج جميع الألوان» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، الأحد، مصنع الملابس الجاهزة بمدينة الخارجة، لمتابعة سير العمل في إنتاج الكمامات التي يتم تصنيعها حاليًا تحت إشراف اللجنة الطبية، للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية، حيث من المقرر أن ينتج المصنع 3 آلاف قطعة متعددة الألوان خلال الأسبوع الواحد.

ووجه «الزملوط» بسرعة الانتهاء من إنتاج الكمامات لطرحها أمام المواطنين بأسعار مخفضة لتخفيف العبء عليهم، المساهمة في تنفيذ الإجراءات الاحترزاية للوقاية من تفشي فيروس كورونا، مضيفًا بضرورة دعم المصنع بالعمالة الفنية المدربة بشكل دائم، مع السماح لهم بالعمل ليلًا لسرعة الانتهاء من إنتاج الأعداد المطلوبة.

وأكد ضرورة الانتهاء من تصنيع الأجولة الخاصة بحفظ البلح وتوفيرها بأسعار مخفضة لخدمة المزارعين خاصة مع اقتراب موسم جني التمور.

اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد وحنان مجدي نائب المحافظ يتفقدان إنتاج الكمامات بالخارجة فى الوادي الجديد

اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد وحنان مجدي نائب المحافظ يتفقدان إنتاج الكمامات بالخارجة فى الوادي الجديد

اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد وحنان مجدي نائب المحافظ يتفقدان إنتاج الكمامات بالخارجة فى الوادي الجديد

اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد وحنان مجدي نائب المحافظ يتفقدان إنتاج الكمامات بالخارجة فى الوادي الجديد

اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد وحنان مجدي نائب المحافظ يتفقدان إنتاج الكمامات بالخارجة فى الوادي الجديد

اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد وحنان مجدي نائب المحافظ يتفقدان إنتاج الكمامات بالخارجة فى الوادي الجديد