شكرا لقرائتكم خبر عن الانتهاء من تنفيذ محطة مياه الشرب بقرية «سفلاق» في سوهاج بتكلفة 3.4 مليون جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء محمد بدرى محمدين، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة سوهاج، إن الشركة انتهت من تنفيذ محطة جديدة لمياه الشرب بقرية «سفلاق» بمركز ساقلتة، بإجمالى تكلفة بلغت 3.4 مليون جنيه.

وأوضح بدرى- في تصريحات له اليوم- أن المحطة تم تنفيذها بالمشاركة المجتمعية مع أهالي القرية، حيث تبرع الأهالي بقطة الأرض التي تم تنفيذ المحطة عليها والتي يبلغ مساحتها 330 متر مربعا، لافتا إلى أنه تم تنفيذ 2 بئر بالمحطة لضخ مياه الشرب الإرتوازي بطاقة تصميمية تبلغ 50 لتر / ثانية، وذلك لزيادة كمية المياه المنتجة للمواطنين بقرية سفلاق ونجوعها.