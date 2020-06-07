شكرا لقرائتكم خبر عن «الوطنية للإعلام»: 50 حالة إصابة واشتباه بفيروس كورونا بين العاملين بالهيئة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الهيئة الوطنية للإعلام، برئاسة حسين زين، عن تركيب بوابات تعقيم ببوابات دخول مبني ماسبيرو مع استمرار كافة أعمال التطهير والتعقيم بمختلف الأماكن وقياس درجه الحرارة للعاملين والتأكيد على الدخول للمبني بارتداء الكمامة وأيضاً طوال فترة التواجد بالعمل.

وقالت الهيئة، في بيان لها اليوم، إنها تقوم بالعديد من الجهود والإجراءات من تواصل ومتابعة مع كافة الحالات، وإجراء الفحوصات الطبية والتحاليل اللازمة، وذلك وفقًا لبروتوكول العلاج المتبع لوزارة الصحة، والتي وصل عددهم إلى خمسين حالة، معظهم جاء نتيجة مخالطة خارجية، وضمنهم الزملاء بالمعاش، وتعافي منهم عدد 15، وتدعيمًا للإجراءات الاحترازية والوقائية المُتبعة للحفاظ على سلامة وصحة العاملين بالهيئة.

تركيب بوابات تعقيم ببوابات دخول مبني ماسبيرو

كما أوضحت الرعاية الطبية بالوطنية للإعلام أنها تتحمل كافة تكاليف علاج وصرف أدوية لجميع العاملين بها وضمنهم الزملاء بالمعاش، كما تتحمل تكاليف العمليات التي تجري للزملاء بدون حد أقصي وتكاليف العلاج الكيمياوي والبيولوجي، مؤكدة على متابعة كافة الحالات المصابة والتأكد من تقديم كافة الخدمات الطبية اللازمة من فحوصات وعمل الأشعة والتحاليل اللازمة وتستمر المتابعة حتى تعافي الحالات.

وأكدت الرعاية الطبية بأنها مستمرة في تلقي بلاغات الحالات المشتبه بهم أو المصابة على أرقام هواتف بوحدة الطوارئ بالرعايه الطبية تعمل على مدار 24 ساعة، وعلي الفور تقوم الرعاية الطبية بالتواصل لتذليل كافة العقبات أمامهم تجنباً للتزاحم الذي يحدث بالمستشفيات بسبب صعوبة ودقة الظرف الذي نمر به جميعاً ويدركه الجميع متمنية الشفاء العاجل والسلامة للجميع.

والتواصل على أرقام:

داخلي 5299.

ورقم خارجي 25787022

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وموبايل 01152400096