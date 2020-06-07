شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم يعرض محاكاة حقيقية لإجراءات امتحانات الثانوية العامة (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار عرض الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال المؤتمر الصحفي لعرض إجراءات امتحانات الثانوية العامة، فيديو محاكاة حقيقية للإجراءات الصحية والاحترازية للطلاب في امتحانات الثانوية العامة. ويمكن مشاهدة الفيديو عبر الرابط التالي: https://www.dropbox.com/sh/66g80df6fegpfhv/AAAVNRfP5vud2p5a_Bz1m_Tra?dl=0 الوضع في مصر Advertisements

اصابات 32,612

تعافي 8,538

وفيات 1,198

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