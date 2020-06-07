شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: يتاح للطالب تأجيل امتحان الثانوية للعام المقبل دون احتساب سنة تقدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه فى حالة وجود تخوف من أولياء الأمور والطلاب من دخول امتحانات الثانوية العامة سيكون للطالب فرصة التقدم للامتحان أو التأجيل للامتحان العام المقبل على أن لا يتم احتساب هذا العام سنة تقدم للامتحان ويعامل الطالب كأنه لأول مرة يتقدم لامتحانات الثانوية العامة.

وأضاف وزير التربية والتعليم، خلال المؤتمر الصحفى، أنه لا توجد فرصة ثالثة لدخول امتحانات الثانوية العامة كما نشر البعض ولكن الطالب الذى يتعذر دخول امتحان الدور الأول سيدخل امتحان الدور الثانى للثانوية بإعتباره أول امتحان له وفى حالة رسوبه ستتاح له فرصة امتحان فى مادة أو إثنين رسب فيها.

وأوضح الوزير، أن توزيع الكمامات على الطلاب مجانى، لافتا إلى أن دخول الطالب بالموبايل اللجنة ممنوع وأيضا المساعات والكتب وسيتم توزيع قرابة 33 مليون كماما على الطلاب والعاملين، إضافة إلى 7 مليون جاونتى للموظفين والمراقبن وأكياس بلاستك للطلاب.



وشدد الوزير على أن التعقيم الذى يتم فى اللجان لن يحدث فى السوبر ماركت أو خلافه، قائلا: الطالب لن يتجمع فى المدرسة.