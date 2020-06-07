شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم: تعديل جدول امتحانات الثانوية العامة لتبدأ من العاشرة صباحا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور طارق شوقى وزير التعليم، إن الدولة وافقت على تعقيم اللجان من أجل صحة الطلاب، وأنه تم شراء 17 ألف كاشف حرارة وسيتم توزيع كمامات يومية، مضيفا أنه تم تقليل عدد الطلاب فى اللجان وأنها لا تزيد عن 11 طالب فى كل لجنة.

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وأضاف وزير التعليم، أنه تم تعديل جدول الامتحانات بحيث تبدأ من الساعة العاشرة صباحا وأنه تم التنسيق مع وزارة الداخلية لتأمين دخول الطالبة، مشيرا إلى أنه سيتم توقيع الكشف الحرارة على الطلاب قبل دخول اللجان.

ونوه وزير التعليم إلى أنه سيتم تعقيم جميع اللجان قبل الامتحانات، حال التأكد من ارتفاع دراجة لأحد الطلاب سيتم الاستعانة بسيارة إسعاف ويتم إعداد تقرير بذلك، موضحا أنه سيتم تأجيل الامتحان للطلاب إلى الدور الثانى حال وجود لجنة سير الامتحان فى نطاق الحجر الصحى، موضحا أن تم التنسيق مع مطبعة الشرطة وإجراء التعقيم اللازم كراسات الإجابة.