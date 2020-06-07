شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر اليوم.. لا تأجيل لامتحان الثانوية العامة وتوقيتها من الـ10 صباحا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر ”الخليج 365” خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار فى مقدمتها، مؤتمر وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقى عن امتحانات الثانوية العامة والجدول المعدل الجديد وتوقيت الامتحانات.

وزير التعليم يعلن خروج المواد غير المضافة للمجموع من جدول الثانوية العامة

كشف الدكتو رطارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه تم خروج المواد التى لا تضاف إلى المجموع من جدول امتحانات الثانوية العامة وهى المواد " التربية الدينية والتربية الوطنية والاقتصاد والإحصاء مع حصول الطالب على بوكليت امتحان المادة غير المضافة للمجموع والإجابة عليها وتسلميها إلى الوزارة.

التعليم: يتاح للطالب تأجيل امتحان الثانوية للعام المقبل دون احتساب سنة تقدم

كشف الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه فى حالة وجود تخوف من أولياء الأمور والطلاب من دخول امتحانات الثانوية العامة سيكون للطالب فرصة التقدم للامتحان أو التأجيل للامتحان العام المقبل على أن لا يتم احتساب هذا العام سنة تقدم للامتحان ويعامل الطالب كأنه لأول مرة يتقدم لامتحانات الثانوية العامة.

وزير التعليم: تشكيل لجان لإدارة امتحانات الثانوية العامة فى المحافظات

أكد الدكتور طارق شوقى وزير التربية و التعليم أنه تم التنسيق مع وزارة التنمية المحلية وأنه سيتم تشكيل لجان لإدارة امتحان الثانوية العامة فى المحافظات برئاسة المحافظ .

وزير التعليم: تعديل جدول امتحانات الثانوية العامة لتبدأ من العاشرة صباحا

قال الدكتور طارق شوقى وزير التعليم، إن الدولة وافقت على تعقيم اللجان من أجل صحة الطلاب، وأنه تم شراء 17 ألف كاشف حرارة وسيتم توزيع كمامات يومية، مضيفا أنه تم تقليل عدد الطلاب فى اللجان وأنها لا تزيد عن 11 طالب فى كل لجنة.

الحكومة: لا يمكن تأجيل امتحانات الثانوية العامة بأى شكل من الأشكال

أكدت الحكومة أن امتحان الثانوية العامة يعد من أهم الامتحانات فى مصر، وأن الجميع يرى الجهود التى نبذلها منذ بداية أزمة فيروس كورونا، مشددة أن امتحان الثانوية العامة امتحان رئيسى ولا يمكن تأجيله بأى شكل من الأشكال.

مجلس النواب يوافق على تعديلات قانون صندوق مصر السيادى من حيث المبدأ

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة المُنعقدة الآن، برئاسة الدكتور على عبد العال، على مشروع قانون مقدَّم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشاء صندوق مصر، من حيث المبدأ، وأكد تقرير لجنة الخطة والموازنة عن المشروع أن التعديلات التى جاءت بمشروع القانون، وتلك التى أجرتها اللجنة على القانون رقم 177 لسنة 2018، تُسهم فى رفع كفاءة وفاعلية أداء الصندوق، ما يدعم منظومة الاقتصاد القومى.

وزير التعليم: 11 طالبا بكل لجنة ثانوية عامة وتسليم الطلاب كمامات يوميا

قال الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى إن عدد لجان امتحانات الثانوية العامة 56 ألف و500 لجنة فرعية مع توزيع كمامات جديدة يوميا بواقع 33 مليون كمامة خلال فترة الامتحانات مع تعقيم المبانى بالمطهرات.

السيسي يوجه بتطوير منظومة الضرائب.. ومواصلة جهود فض المنازعات الضريبية

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتكثيف الجهود الجارية لتطوير المنظومة الضريبية، من خلال التوسع فى تطبيق الميكنة والنظم الإلكترونية المتطورة التى من شأنها أن تنشئ قواعد بيانات دقيقة ومتكاملة لدى الحكومة تساهم فى ترسيخ مبدأ الحوكمة وحسن إدارة موارد الدولة على النحو الأمثل.

السيسى يوجه بالتوسع فى تطبيق الميكنة لإنشاء قواعد بيانات تدعم الحوكمة

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالتوسع في تطبيق الميكنة لإنشاء قواعد بيانات دقيقة تدعم مبدأ الحوكمة وصون موارد الدولة.

عبد العال: صحة التلاميذ خط أحمر.. والرئيس مهتم بامتحانات الثانوية العامة

أكد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن امتحانات الثانوية العامة ستتم وسط إجراءات احترازية مُشددة، قائلا: "الامتحانات هتتم بكل الشروط زى ما بيقول الكتاب، وهناك أولويات، والأولوية القصوى هى صحة المواطنين وفى القلب منهم الطلاب، والأولوية الأخرى هى تأمين مستقبل هؤلاء التلاميذ من الناحية العلمية".

النص الكامل لمشروع تعديل قوانين النواب والحقوق السياسية والوطنية للانتخابات

ينشر ”الخليج 365”، نص وتفاصيل مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية والهيئة الوطنية، المقدم من ائتلاف دعم مصر، والذى أحاله المجلس للجنة الشئون الدستورية والتشريعية خلال الجلسة العامة اليوم.

رئيس البرلمان: لن نقبل بالبناء المخالف على الأراضى الزراعية والأحوزة العمرانية

حذر الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، من مخاطر عشوائية البناء دون ترخيص، لافتا إلى أن البناء بدون ترخيص خارج الكردون فى الأراضى الزراعية وغيرها مرفوض، مشيرا إلى إمكانية تحويل المدن والأحياء الجديدة إلى عشوائيات جديدة إذا لم نُحدث التوازن المطلوب، قائلا: "لن نقبل بالبناء دون ترخيص سواء على الأراضى الزراعية أو داخل الأحوزة العمرانية".

رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا يكشف طرق تقليل احتمالات الإصابة

أكد الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة المصرية، أن وزارة الصحة عندما وضعت ضمن بروتوكول العلاج من فيروس كورونا، دواء التاميفلو، كان سببه وجود تشابه كبير بين أعراض كورونا وأعراض الإنفلونزا، موضحا أن الوزارة قررت سحب هذا الدواء من البروتوكول، مع الإبقاء على دواء الهيدروكسي كلوروكين، بعد أن تأكد فعاليته خاصة مع الحالات المتوسطة والحرجة.

أمين عام المستشفيات الجامعية: السيطرة على كورونا بالكمامات والتباعد وليس الحظر

قال الدكتور حسام عبد الغفار، أمين عام المستشفيات الجامعية، أن الدول التى تفشى فيها فيروس كورونا سيطرت عليه بالكمامات والماسكات، وليس بإجراءات الحظر، موضحا أنه فى دولة اليابان على سبيل المثال تعتبر من أقل الدول فى عدد الإصابات والوفيات، وذلك نتيجة انتشار ثقافة ارتداء الماسكات بها.

الصحة تكشف خطة تأمين امتحانات الثانوية العامة.. تضم أكثر من 2000 طبيب وممرض

كشفت وزارة الصحة والسكان عن تفاصيل خطة التأمين الطبي لامتحانات الدور الأول للثانوية العامة التي تبدأ 21 يونيو الجارى.

السيسى يتلقى اتصالاً من رئيس وزراء إيطاليا حول تطورات القضية الليبية

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي يتلقي اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتى.

تشريعية مجلس النواب توافق نهائيا على مشروع قانون مجلس الشيوخ

وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، نهائيا علي مشروع قانون مقدم من النائب عبد الهادي القصبي وأكثر من عشر أعضاء البرلمان بشأن إصدار قانون مجلس الشيوخ، والذي يأتي إعمالاً للنصوص الدستورية في ضوء تعديلات 2019.

النص الكامل لمشروع قانون مجلس الشيوخ بعد موافقة تشريعية البرلمان مبدئيا

تنشر ”الخليج 365” النص الكامل لمشروع قانون مجلس الشيوخ، المقدم من النائب عبد الهادى القصبى وأكثر من 60 نائبا والذى وافقت عليه لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب إيهاب الطماوي.

مساعد وزير الصحة بـ"البرلمان": 80% من مرضى فيروس كورونا لا يسببون عدوى

قال الدكتور محمد حسان، مساعد وزير الصحة لمبادرات الصحة العامة، أن الدراسات الأخيرة أثبتت أن ارتفاع درجة حرارة الجو لـ26 درجة مئوية تحد من انتشار فيروس كورونا، و80% من مرضى فيروس كورونا المستجد لا يسببون عدوى ويتعافون بدون علاج.

الزراعة: إجراءات لحماية حديقة حيوان الجيزة من موجة الحر والتطهير ضد كورونا

تتابع الإدارة المركزية لحدائق الحيوان التابعة للهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، تنفيذ حزمة وقائية للحيوانات، خاصة حديقة الجيزة و7حدائق حيوان فرعية تابعة لها فى محافظات "الإسكندرية وطنطا وكفر الشيخ والفيوم وبنى سويف والعريش والشرقية"، لمواجهة ارتفاع درجات الحرارة التى تشهدها البلاد حاليا، لتلاشى الأضرار التى تؤثر على سلبا الحيوانات وتؤدى إلى نفوقها كإجراء احترازى، واستمرار أعمال التطهير ضد فيروس كورونا.

وزارة الطيران تعلن تنظيم 16 رحلة استثنائية لعودة المصريين العالقين بالأردن

أعلنت مصادر مطلعة بالطيران المدني، عن تسيير رحلات استثنائية إلي الأردن، لعودة المصريين العالقين هناك، منذ تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية بسبب فيروس كورونا المستجد، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي بإعادة كافة المصريين الراغبين في العودة إلى أرض الوطن، مضيفة أنه سيتم تسيير الرحلات الاستثنائية على متن طائرات شركتي مصر للطيران واير كايرو، خلال الفترة ما بين 14 يونيو الجاري وحتى 20 يونيو، لإعادة نحو 3300 مصري عالق في دولة الأردن بسبب وقف الطيران، حيث يخضع جميع ركاب الرحلات العائدين لمصر إلى فحص قياس درجات الحرارة من قبل أطباء الحجر الصحي المتواجدين بالمطار.

فيديو.. الصحة تشرح طرق تفادى عدوى كورونا حال مخالطة الحالات الإيجابية

كشفت وزارة الصحة والسكان عن مجموعة من الإرشادات الهامة للأشخاص المخالطين لحالات مصابة بفيروس كورونا المستجد منعا لانتقال العدوى .

غدا استمرار ارتفاع درجات الحرارة وطقس حار بالقاهرة والعظمى فى أسوان 45 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الإثنين، استمرار ارتفاع درجات الحرارة ، حيث يسود طقس حار على القاهرة والوجه البحرى، وشبورة خفيفة صباحا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، فيما تشهد السواحل الشمالية طقس لطيف على والرياح نشطة.

لماذا لا تعقد امتحانات الثانوية العامة بمراكز الشباب والاستادات؟ التعليم تجيب

طالب بعض أولياء الأمور وطلاب الثانوية العامة، بعقد امتحانات الثانوية العامة داخل الأماكن المتسعة مثل النوادى ومراكز الشباب والاستادات، تجنبا لإى إصابات جراء انتشار فيروس كورونا المستجد، فهل يمكن إجراء وتخصيص لجان بهذه الأماكن، الخليج 365" يجيب فى التقرير التالى عن هذه التساؤل.

قائمة بأسماء وعناوين 317 مستشفى فرز لاستقبال حالات كورونا فى مصر

ينشر الخليج 365 قائمة بأسماء مستشفيات الفرز بالمحافظات المختلفة والتي تستقبل الحالات المشتبه فى إصابتها بفيروس كورونا لتقديم خدمات الفحص والتحليل وكذلك صرف العلاج بالمجان .

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البنك الدولى يشيد بمنظومة التعليم فى مصر خلال كورونا : تقوم على الابتكار

أشاد البنك الدولي بمنظومة التعليم في مجموعة من دول الشرق الأوسط وضمنها مصر خلال فترة انتشار فيروس كورونا المسجد، وأكد الحساب الرسمي للبنك الدولي على موقع "تويتر"، اليوم الأحد، أن مصر والأردن ولبنان والمغرب من بين البلدان التي تأتي في صدارة الابتكارات في التدريس خلال جائحة فيروس كورونا.

السلع التموينية: تلقينا 7 ملايين طلب لإضافة المواليد بـ 10 مليارات جنيه سنويا

قال ممدوح وليم شاكر، ممثل قطاع الرقابة والتوزيع بالهيئة العامة للسلع التموينية، إن الهيئة تدرس 7 ملايين طلب بإضافة المواليد لبطاقات الدعم التموينية، مُخطط إدراجهم فور توافر الاعتمادات المالية اللازمة، لافتا إلى تواصل عملية تنقية البطاقات لإفساح المجال لإضافة مواليد جُدد لمنظومة الدعم، مُشيرا إلى أن إضافة الـ7 ملايين مولود تحتاج على اعتمادات مالية تتراوح بين 9 إلى 10 مليارات جنيه سنويا.

الكويت تعلن مغادرة 1383 مصريا عالقا إلى القاهرة عبر 8 رحلات

أعلنت الإدارة العامة للطيران المدنى الكويتية، اليوم الأحد، مغادرة 1383 من العالقين المصريين فى الكويت إلى القاهرة؛ وذلك عبر ثمانى رحلات جوية، وأوضحت (الطيران المدني) الكويتية -في بيان صحفي، أن الرحلة الأولى لشركة (المصرية) وعلى متنها 297 راكبا، والثانية لشركة (اير كايرو)، وعلى متنها 144 راكبا، والثالثة لشركة (المصرية) وعلى متنها 144 راكبا، بينما الرحلة الرابعة لشركة الخطوط الجوية الكويتية، وعلى متنها 219 راكبا.

صحف الخليج تسلط الضوء على جهود الدولة المصرية لحل الأزمة الليبية

سلطت صحف الخليج الصادرة اليوم الضوء على الجهود المصرية لحل الازمة الليبية والتى أثمرت عن "إعلان القاهرة" أمس السبت بمبادرة ليبية ليبية.

الزراعة: صادرات الخضر والفاكهة تغزو الأسواق العالمية بـ3.2 مليون طن

قال الدكتور أحمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى بوزارة الزراعة ،إنه منذ بداية موسم الصادرات الزراعية، ارتفعت جميع صادرات الخضر والفاكهة لـ3 مليون و 226 ألف و150 طن ، حتى 2 من الشهر الجارى وجارى الشحن، متوقعا تزيد صادرات مصر خلال عام 2020 الزراعية 5.5 مليون طن، رغم ازمة كورونا ، بشكل يزيد عن معدلات 2019.

طقس الـ72 ساعة المقبلة.. ارتفاع حاد بدرجات الحرارة على أغلب الأنحاء

موجة حارة تتعرض لها البلاد خلال الـ72 ساعة المقبلة، حيث تشهد حالة الطقس بالبلاد ارتفاعا ملحوظا بدرجات الحرارة اليوم الأحد وغدا الاثنين يعقبه انخفاض طفيف بالحرارة يوم الثلاثاء .

الإسكان: بدء حجز وحدات الإعلان الـ13 في "الإسكان الاجتماعى" بـ10 محافظات

أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه سيبدأ اليوم الأحد 7/6/2020، وحتى يوم السبت 13/6/2020، وللمواطنين من ذوى الاحتياجات الخاصة فقط، سداد مقدم جدية حجز الوحدات السكنية، والمصروفات الإدارية، وتسجيل بيانات الحجز، ورفع الاستمارة والإقرار المرفقين بكراسة الشروط على الموقع الإليكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، لحجز الوحدات السكنية الجاهزة للتسليم (3 غرف وصالة - بمساحة تصل إلى 90 م2) المطروحة بالإعلان الـ13 بمشروع الإسكان الاجتماعى.

الكنيسة تقيم اليوم قداسا استثنائيا بحضور 6 كهنة فى عيد العنصرة

يحتفل ملايين الأقباط اليوم بعيد حلول الروح القدس المعروف باسم عيد العنصرة إذ يترأس الانبا رافائيل أسقف وسط القاهرة صلوات القداس الإلهي بكنيسة المرقسية بوسط البلد.

الحكومة: بدء تصنيع 8 ملايين كمامة شهريا كمرحلة أولى خلال أيام

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، اجتماعاً مع نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، استعرض خلاله الاشتراطات الفنية لتصنيع الكمامات القماشية والمستندات المطلوبة من المصانع للحصول على الموافقة للبدء في تصنيعها.

رئيس البرلمان: مرتب العامل كان سيصل إلى 4000 جنيه لولا أزمة كورونا

أكد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أنه لن يتم تصفية شركات قطاع الأعمال العام، قائلا: "لن يُصفى القطاع العام إطلاقا، ولا مساس بحقوق العمال"، واستطرد: "كما حفظ الدستور حقوق العمال، وكما تم رفع الحد الأدنى للأجور إلى 2000 جنيه، كان سيصل مرتب العامل إلى 4000 جنيه لولا جائحة فيروس كورونا المُستجد".

سيدة تتبرع بمنزل 5 طوابق لإنشاء مستشفى خيرى بعد إصابتها بكورونا فى الغربية

قررت هناء عبد الحليم، ابنة قرية منشأة الأمراء بمركز المحلة بمحافظة الغربية، التبرع بمنزل مكون من 5 طوابق بالقرية، لإنشاء مستشفى خيرى لخدمة أبناء القرية والقرى والعزب التوابع، تخفيفا عن معاناة الأهالى، بعد إصابتها هى وأفراد أسرتها بفيروس كورونا المستجد.

على عبدالعال: البرلمان ينعقد بظروف غير آمنة.. ومناقشة الموازنة الأسبوع المقبل

ناشد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أعضاء البرلمان، بترشيد الوقت، قائلا: "أنتم تعلمون نحن ننعقد فى ظروف غير آمنة، ولدينا جدول أعمال يجب الانتهاء منه، وبالتالى يجب ترشيد الوقت، ولدينا الأسبوع القادم مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/2021، مُضيفا: "أمامنا عدد من الجلسات وينهى هذا المجلس دور الانعقاد الحالى".

الثروة المعدنية: 1.6مليار جنيه إيرادات منجم السكرى..وتصدير 600كيلو ذهب فى شهر

وافقت لجنة الصناعة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، على مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية المستدامة للعام المالي 2020/21 بشأن عدد من الهيئات، من بينها مشروع الموازنة للعام المالي الجديد بشأن الهيئات المصرية العامة للثروة المعدنية، وأوصت بتنفيذ طلباتها فيما يخص فتح التعيين بها، وزيادة المكافآت.

رئيس جامعة القاهرة يوافق على تعيين 129 طبيبًا بالمستشفيات الجامعية

وافق الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، على تعيين 129 طبيبًا للعمل بالمستشفيات الجامعية بوظيفة طبيب مقيم من الدرجة الثالثة بمجموعة الوظائف التخصصية لوظائف الطب البشري بمختلف التخصصات، وذلك لمدة عام قابلة للتجديد 5 سنوات كحد أقصى.

100 مليون دولار من البنك الأوروبى لإعادة الإعمار لدعم مشروعات قطاع خاص بمصر

أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، أن البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، وافق على تقديم تمويل لبنك الكويت الوطنى مصر بقيمة 100 مليون دولار، لإعادة إقراضه لمشروعات القطاع الخاص في مصر، لمعالجة الأثر الاقتصادي لفيروس كورونا، في إطار حزمة التضامن المقدمة من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

السكة الحديد: وصول الدفعة الثالثة من الجرارات الأمريكية الجديدة خلال أيام

أكدت مصادر بهيئة السكة الحديد أنه متوقع وصول الدفعة الثالثة من الجرارات الأمريكية المتعاقد عليها مع شركة جنرال إلكتريك إلى ميناء الإسكندرية خلال أيام، حيث تضم هذه الدفعة 20 جرارا.

التعليم: الطلاب غير المتقدمين بأبحاث أغلبهم متسربين من الدراسة

قالت مصادر مسئولة، بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن الطلاب الذين لم يقدموا أبحاث فى صفوف النقل نسبتهم قليلة، مقارنة بمن تقدم بأبحاث من الصفوف الثالث الابتدائى حتى الثالث الإعدادى.

بنوك الدم الإقليمية تبدأ استقبال المتعافين من كورونا للتبرع بالبلازما

بدأت مراكز الدم الإقليمية المخصصة للمتعافين من فيروس كورونا للتبرع بالبلازما فى استقبال الراغبين فى التبرع، على أن تخضع الكميات المسحوبة منهم للفحص والتحليل الكامل قبل حقنها فى المصابين بكورونا خاصة الحالات الحرجة.

هيثم الحريرى يعتذر عن تجاوزه بحق رئيس البرلمان..وعبد العال: متنازل عن حقوقى

اعتذر النائب هيثم الحريرى، عضو مجلس النواب، عن تجاوزه فى حق رئيس المجلس الدكتور على عبد العال، مؤكدا أنه خانه التعبير ولم يتخير كلماته بعناية، قائلا: "أسحب كلمتى"، ومن ناحيته ابتسم الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، مُعلنا تنازله عن حقوقه القانونية تجاه تجاوز النائب.

تشريعية "النواب" توافق على الجمع بين القائمة والفردي في انتخابات الشيوخ

وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الأحد، برئاسة النائب إيهاب الطماوي، على المادة الثانية بمشروع قانون مجلس الشيوخ، والتي تقضي بأن تكون الانتخابات بواقع 100 مقعد بالنظام الفردي، و100 بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما.

على عبد العال: أنا مش نايم وسيحاسب كل واحد على ما ارتكب.. ولا مساس بالعمال

رفض الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، ما اعتبره تطاولا من النائب هيثم الحريرى على إدارة المجلس، قائلا: "أنا مش نايم وسيحاسب كل واحد على ما ارتكب، وهذا ما تعلمناه فى القانون"، مؤكدا أنه لن يسمح بالمساس بالعمال أو الفلاحين، قائلا: "أنا أتيت من الجنوب، والعمال هم من بنوا السد العالى وساهموا فى نصر أكتوبر العظيم، ولن أفرط فى حقوق العمال إطلاقا، وهذا المشروع بقانون إن كنت ألمس فيه مساسا بحقوق العمال لما عرضته على الجلسة العامة".

حقن الفنانة رجاء الجداوى بـ"بلازما المتعافين" فى رعاية عزل الإسماعيلية

قال مصدر طبى، بمستشفى أبو خليفة للعزل الصحى بمحافظة الإسماعيلية، إن الفنانة الكبيرة رجاء الجداوى، بدأت أمس جرعة حقن مصل البلازما حسب بروتوكول اللجنة العلمية المشرفة على علاج مصابى فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، بوزارة الصحة والسكان.

مساعد وزير الصحة: هناك أبحاث علمية تكشف 20% ينقلون العدوى بكورونا

قال الدكتور محمد حسان، مساعد وزير الصحة لمبادرات الصحة العامة، أن هناك أبحاث علمية تحدثت عن أن ارتفاع درجة حرارة الجو قد تضعف من عملية انتشار فيروس كورونا، إلا أن هذه الأبحاث لم تصل إلى مرحلة الطب المبنى على الدليل، وأن منظمة الصحة العالمية لم تؤكد أو تنفى نتائج هذه الأبحاث، حتى الآن.

البرلمان يوافق على تعديلات صندوق مصر السيادى فى مجموعها ويحيلها لمجلس الدولة

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة المُنعقدة الآن، برئاسة الدكتور على عبد العال، على مشروع قانون مقدَّم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشاء صندوق مصر، فى مجموعه وأحاله لمجلس الدولة، وأكد تقرير لجنة الخطة والموازنة عن المشروع أن التعديلات التى جاءت بمشروع القانون، وتلك التى أجرتها اللجنة على القانون رقم 177 لسنة 2018، تُسهم فى رفع كفاءة وفاعلية أداء الصندوق، ما يدعم منظومة الاقتصاد القومى.

وزير التعليم يطلق منصة "ثانوية .نت" للمراجعة النهائية لطلاب الثانوية العامة

قال الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم: "سمحنا بالإجابة على المواد غير مضافة للمجموع تفاديا الازدحام"، مشير إلى أنه سيتم توفير كافة الإجراءات الوقائية للمصححين والمشرفين على الامتحانات.

وزير التعليم يعلن إجراءات المواد الغير مضافة للمجموع بعد حذفها من الجدول

أكد الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، أولياء الأمور بعد انتظار الطلاب أمام لجان امتحانات الثانوية العامة وذلك تجنبا للازدحام، مشيرا إلى أن وزارة الداخلية ستشرف على تأمين امتحانات الثانوية العامة.