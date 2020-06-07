مصر | حبس عاطلين لإتجارهما في المواد المخدرة بالصف

كتب هاني نصر العربي في الأحد 7 يونيو 2020 08:41 مساءً - انت الان تقراء خبر حبس عاطلين لإتجارهما في المواد المخدرة بالصف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، بحبس عاطلين، ٤ أيام على ذمة التحقيقات، لاتجارهما في المواد المخدرة، بمنطقة الصف، وضبط بحوزتهما كميات كبيرة من الأقراص المخدرة والمؤثرة على الحالة النفسية والعصيية لعقارى "الترامادول، التامول".

وأمرت النيابة، بارسال المضبوطات للمعمل الكيميائي لفحصها، وكتابة تقرير واف عنها.

بداية الواقعة، تلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا من العميد علاء فتحي رئيس قطاع جنوب الجيزة، بتمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة الصف من القبض على عاطلين أثناء إستقلالهما دراجة نارية "بدون لوحات" قيادة أحدهما حال تواجدهما بدائرة القسم، وعثر بحوزتهما على كمية كبيرة من الأقراص المخدرة والمؤثرة على الحالة النفسية والعصبية لعقارى "الترامادول، التامول"، 4 هاتف محمول، مبلغ مالى.

وتمكنت القوات من إقتيادهما إلى ديوان المركز، وبمواجهتهما اعترفا أمام العقيد محمد علي مفتش مباحث جنوب الجيزة، بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بإخطار مدير أمن الجيزة، والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

بحوزته أقراص وحشيش..بتلك المضبوطات..سقط ديلر بولاق الدكرور، في قبضة رجال المباحث، لاتجاره في المواد المخدرة، وضبط بحوزته ٤٠ قطعة حشيش، وأقراص مخدرة، ومبالغ مالية مقابل الاتجار، وهاتف محمول، فقررت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، حبسه، ٤ أيام على ذمة التحقيقات.

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وأمرت النيابة العامة، إرسال المضبوطات للمعمل الكيميائي لفحصها وكتابة تقرير واف.

بداية الواقعة، ألقى ضابط مباحث قسم بولاق الدكرور، القبض على عاطل بحوزته أقراص مخدرة و٤٠ قطعة حشيش، اعترف بحيازتها لترويجها بين عملائه والاتجار بها، فحرر محضر بالواقعة، وتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.

توصلت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور، إلى اتجار عاطل بالمواد المخدرة، وترويجها بين عملائه بدائرة القسم.

عقب إعداد كمين للمتهم، تمكن رجال المباحث من ضبطه، وبحوزته أقراص مخدرة وحشيش، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات للاتجار بها، فحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وفي سياق متصل، بحوزتهما ٢ كيلو من مخدر الشادو..بهذه المضبوطات سقط عاطلان"لديهما معلومات مسجلة"، بمركز أوسيم، في قبضة رجال المباحث، وبتتضيق الخناق عليهما اعترفا باتجارهما في المخدرات، وضبط بحوزتهما فرد خرطوش وصاعق كهربائي، بقصد الدفاع عن أنفسهما، فأمرت النيابة العامة، بشمال الجيزة، حبسهما ٤ أيام على ذمة التحقيقات.