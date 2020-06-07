مصر | بعد تداول فيديو.. الداخلية تلبي استغاثة سيدة لانقاذ نجلها من جارها

كتب هاني نصر العربي في الأحد 7 يونيو 2020 08:41 مساءً - انت الان تقراء خبر بعد تداول فيديو.. الداخلية تلبي استغاثة سيدة لانقاذ نجلها من جارها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تداول موقع التواصل الإجتماعى "يوتيوب" مقطع فيديو لسيدة تضررت فيه من تعدى أحد الأشخاص على نجلها.

وبإجراء التحريات، تبين تحرير محضر إدارى بقسم شرطة ثان المنصورة بالدقهلية، بشأن نشوب مشاجرة بين ثلاثة أشخاص أحد أطرافها (السيدة المُشار إليها بالفيديو ونجلها) والطرف الثانى (أحد الأشخاص مقيم بدائرة القسم) تعدى فيها الأخير على نجل السيدة "بدون إصابات" بسبب خلافات الجيرة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة.

ونجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، في ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالترويج والإعلان عن بيع المواد المخدرة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بأسوان.

ورصدت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات قيام أحد الأشخاص بمحافظة أسوان بنشر مشاركات على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" تتضمن الترويج والإعلان عن بيع المواد المخدرة "مخدر الحشيش".

وجاء ذلك، استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية بالتنسيق مع الجهات المعنية للتصدى لكافة الجرائم المستحدثة من خلال شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت".

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وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن أسوان، تم استهداف المذكور وضبطه بمحل إقامته، وبحوزته (هاتف محمول) بفحصه تبين وجود آثار ودلائل عبارة عن الحساب والمشاركات المشار إليها.

وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وقيامه بإنشاء وإدارة الحساب المشار إليه بغرض الترويج والإعلان عن بيع المواد المخدرة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي سياق آخر، بحوزته أقراص وحشيش..بتلك المضبوطات..سقط ديلر بولاق الدكرور، في قبضة رجال المباحث، لاتجاره في المواد المخدرة، وضبط بحوزته ٤٠ قطعة حشيش، وأقراص مخدرة، ومبالغ مالية مقابل الاتجار، وهاتف محمول، فقررت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، حبسه، ٤ أيام على ذمة التحقيقات.

وأمرت النيابة العامة، إرسال المضبوطات للمعمل الكيميائي لفحصها وكتابة تقرير واف.

بداية الواقعة، ألقى ضابط مباحث قسم بولاق الدكرور، القبض على عاطل بحوزته أقراص مخدرة و٤٠ قطعة حشيش، اعترف بحيازتها لترويجها بين عملائه والاتجار بها، فحرر محضر بالواقعة، وتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.

وتوصلت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور، إلى اتجار عاطل بالمواد المخدرة، وترويجها بين عملائه بدائرة القسم.