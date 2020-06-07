مصر | "صنعت مخدر الكبار بالمبيدات".. اعترافات ديلر الشادو في حدائق أكتوبر

كتب هاني نصر العربي في الأحد 7 يونيو 2020 08:41 مساءً - انت الان تقراء خبر "صنعت مخدر الكبار بالمبيدات".. اعترافات ديلر الشادو في حدائق أكتوبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

"ضيعت كل فلوسي على شرب المخدرات، واتعرفت على واحد علمني أصنع الشادو بمبيدات حشرية".. بهذه الكلمات اعترف المتهم بتصنيع مخدر الشادو داخل شقة سكنية بمنطقة حدائق أكتوبر، وترويجه على عملائه في الحي الراقي بمدينة 6 أكتوبر.

وأوضح "محمد.س.س"، أربعيني العمر، ويعمل تاجر سيارات، خلال التحقيقات التي أجريت معه، أنه كان يقيم بحي مصر الجديدة، وبسبب إدمانه المخدرات، تدهورت أوضاعه المادية، مشيرا إلى أنه تعرف على شخص، علمه تصنيع الشادو المخدر، وعلى إثر ذلك اتخذ شقة سكنية بحدائق اكتوبر، وكرا للتصنيع.

وواصل المتهم أنه كان يقوم توزيعه الشادو المخدر على زبائنه بالمدينة.. "بقالي 3 شهور بوزع الشادو في الأماكن الراقية بالمدينة، لحد لما الشرطة قبضت عليا في بيتي".

كان أسقط ضباط إدارة البحث الجنائي بالجيزة، تاجر مخدرات، بمنطقة حدائق أكتوبر، وبحوزته ـ45 كيس شادو وزن أكثر من 2 كيلو ومبيدات حشرية وأستون، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، كان قد تلقى إخطارا من العميد طه فوده رئيس قطاع اكتوبر، بتمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة حدائق أكتوبر بمديرية أمن الجيزة من ضبط (أحد الأشخاص) لقيامه بالإتجار فى المواد المخدرة متخذًا من الشقة سكنه وكرًا لتصنيع وتجهيز وتعبئة مادة الشادو المخدر.

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وبالعرض على اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة، وجه بسرعة ضبط المتحري عنه، وأمكن ضبطه بمأمورية برئاسة الرائد طارق مدحت رئيس مباحث القسم ومعاونه الرائد محمد فهمي، بمسكنه وبحوزته طبنجة معدلة، 45 كيسا بداخلهم مادة الشادو المخدر وزنت 2 كيلو و500 جرام، 9 زجاجات مبيد حشرى، جركن معبأة أستون، 2 هاتف محمول، مبلغ مالى.

وتمكنت القوات من اقتياده إلى ديوان القسم، وبمواجهته اعترف خلال التحقيقات، أمام العقيد فوزي عامر مفتش مباحث اكتوبر، بحيازته المضبوطات بقصد تصنيع مخدر الشادو للاتجار، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، بإخطار مدير أمن الجيزة، والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

نجح ضباط إدارة البحث الجنائي في الجيزة، من القبض على عاطلين حال استقلالهما وبحوزتهما كميات كبيرة من الأقراص المخدرة والمؤثرة على الحالة النفسية والعصبية، بمركز الصف، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا من العميد علاء فتحي رئيس قطاع جنوب الجيزة، بتمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة الصف من القبض على عاطلين أثناء إستقلالهما دراجة نارية "بدون لوحات" قيادة أحدهما حال تواجدهما بدائرة القسم، وعثر بحوزتهما على كمية كبيرة من الأقراص المخدرة والمؤثرة على الحالة النفسية والعصبية لعقارى "الترامادول، التامول"، 4 هاتف محمول، مبلغ مالى.

وتمكنت القوات من إقتيادهما إلى ديوان المركز، وبمواجهتهما اعترفا أمام العقيد محمد علي مفتش مباحث جنوب الجيزة، بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بإخطار مدير أمن الجيزة، والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.