مصر | نشرة حوادث "الخليج 365": إحالة دعوى وقف أعمال محمد السبكي للمفوضين.. وضبط مهندس برشوة

كتب هاني نصر العربي في الأحد 7 يونيو 2020 08:41 مساءً - انت الان تقراء خبر نشرة حوادث "الخليج 365": إحالة دعوى وقف أعمال محمد السبكي للمفوضين.. وضبط مهندس برشوة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية من اليوم الأحد، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الخليج 365"، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الخليج 365 أبرز هذه الأخبار:

أمرت النيابة العامة، بحنوب الجيزة، بحجز أحد الأشخاص، ٢٤ ساعة، لاستخدامه شقة سكنية كمصنع بأبو النمرس، لتصنيع الكمامات الطبية المجهولة المصدر، وعثر بحوزته عل كميات كبيرة من الكمامات، وذلك استغلالًا للظروف الراهنة ولتحقيق مكاسب غير مشروعة

تمكنت الأجهزة الأمنية، من ‏القبض على مهندس استشاري مشروعات بجهاز شؤون البيئة لتلقيه رشوة مالية تقدر بمبلغ ٤٠٠ ألف جنيه، من صاحبي إحدى شركات التصميمات الهندسية.

أصدرت محكمة القضاء الإداري، اليوم الأحد، قرارًا بشأن دعوى وقف أعمال "السبكي" للإنتاج الفني لتحريضها على البلطجة.

أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، فتوى جديدة تحدد مدى التزام الأزهر الشريف بسداد أتعاب المُحاماة عند قيد الدعاوى أو الطعون المُقامة منه.

Advertisements

بـ45 كيس شادو وزن أكثر من 2 كيلو ومبيدات حشرية وأستون، أسقط ضباط إدارة البحث الجنائي بالجيزة، تاجر مخدرات، بمنطقة حدائق أكتوبر، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية

لقطاع أمن الجيزة.

أمرت نيابة الضاهر الجزئية اليوم الأحد، باستخراج تصريح دفن سيدة لقيت مصرعها إثر حريق داخل منزلها بدائرة القسم.

أجلت الدائرة الخامسة إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طرة مُحاكمة مُتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث المطرية" وذلك تأجيلًا إداريًا لجلسة 12 يوليو المقبل لسماع أقوال الشهود.

أصدرت محكمة القضاء الإداري، اليوم الأحد، قرارًا بشأن أمتحانات الثانوية العامة.

وقررت محكمة القضاء الإداري، تحديد جلسة 14 يونيو، لنظر الدعوي العاجلة المطالبة بوقف امتحانات الثانوية العامة، لأنتشار فيروس كورونا وخطورته علي صحة الطلاب.