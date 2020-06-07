أخبار مصر | إنفوجرافيك| "ممنوع التجمعات وإلغاء مواد".. وزير التعليم يوجه رسائل مهمة لطلاب الثانوية العامة

عقد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مساء اليوم، مؤتمرًا صحفيًا بشأن امتحانات الثانوية العامة 2020، والتي تبدأ في 21 يونيو الجاري، وتنتهي 21 يوليو المقبل.

وتستعرض "الخليج 365" في الإنفوجرف التالي أبرز رسائل وزير التعليم للطلاب وألياء الأمور قبل بدء ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2020، فضلًا عن القرارات المهمة للحفاظ على الطلاب وحمايتهم بالتزامن مع جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" الذي ينتشر في العالم بأكمله.