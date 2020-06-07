أخبار مصر | الحزب الناصري يطالب الحكومة بتشديد الرقابة على المستشفيات الخاصة

كتب هاني نصر العربي في الأحد 7 يونيو 2020 08:41 مساءً - انت الان تقراء خبر الحزب الناصري يطالب الحكومة بتشديد الرقابة على المستشفيات الخاصة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طالب الحزب الناصري، الحكومة بتشديد الرقابة على المستشفيات الخاصة والتي تحصل على أرقام فلكية لعلاج المواطنين من وباء الكورونا اللعين، والذي بات يحصد المذيد من الأرواح في ظل عجز المستشفيات العامة عن إستيعاب الأعداد المتزايدة وتبديد طاقة الأطقم الطبية ونقص الإمكانيات الوقائية وهو ما يؤكد أن الأثاث الذي أنتجته دولة الزعيم الراحل جمال عبدالناصر وهو الذي بني هذه الصروح الطبية والمستشفيات النوعية كالحميات والصدر وغيرها من الأمراض.

وأوضح الحزب، في بيان له، أن المستشفيات الحكومية، هي التي أنقذت الغلابة الآن من جشع المتاجرين بالمرض والوباء وهو يضع على الدولة مسؤولية كبرى في مراقبة هذا القطاع الطبي الخاص الانتهازي الاحتكاري والذي يفتقد للضمير والأخلاق، فضلا عن افتقاده الحس الوطني.

وأكد الحزب أهمية الرقابة على مستلزمات الوقاية من الكورونا وخاصة الكمامات والمطهرات وغيرها من خامات التطهير والتي باتت أسعارها خياليه تعجيزية.

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وقال سيد عبدالغني، رئيس الحزب الناصري، إن سعر الكمامات إستيرادا من الصين حتى يناير الماضى لم يكن يتعدى 20 قرشا واصل إلي مصر شاملة تكلفة الشحن وغيرها وكانت شركات المستلزمات الطبية توردها للمستشفيات بحد أقصى 40 قرشا ولم تكن مستخدمة إلا في المستشفيات وكانت تباع لدي الصيدليات بحد أقصى 50 قرشا وذلك حتى يناير الماضى قبل الإعلان عن ظهور الفيروس.

وأضاف عبدالغني: "لو افترضنا أن هناك طلب عالمي علي الخامات المستخدمة في تصنيع الكمامات وبالتالي ارتفعت الأسعار بنسبة 100% فهذا يعنى أن الكمامه المطابقة للمواصفات تقل عن جنيه وبهامش ربح كبير وعلي الدولة أن تراقب هذا السوق وتفرض سيطرتها عليه حتى لا تضار الطبقات الفقيرة والتي قد يدفعها الإحتياج لمخالفة قواعد الأمان والوقاية من هذا الفيروس اللعين".

وشدد الحزب على حتمية تغليظ العقوبات وحبس المتلاعبين بأرواح البشر والذي لم تكن الكورونا واعظ لهم.

ويؤكد الحزب مساندته للدولة في مواجهة الجائحة التى عصفت بإقتصاديات كبرى.