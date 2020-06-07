شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الجندي: الاعتقاد بأن النساء أقل منزلة من الرجال «شغل حوش» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، ان الاعتقاد بان النساء اقل منزلة من الرجال «شغل حوش»، لافتا إلى أن الكثيرون يحاولون الإقلال من المرأة بالحديث عن ما يسمونه غشاء البكارة، وهو ما لم تأتى في السنة والقرآن.
وتابع الجندى، خلال حلقة برنامجه «لعلهم يفقهون»، المذاع على فضائية «dmc»، اليوم الأحد: «مفيش ابكار في الجنة، بالمعنى المعروف عندنا في الدنيا، مفيش نزيف ف الجنة، المفهوم ده اللى بيقول ان الستات لهن علامة الشرف، مما تسبب في قتل وفضخ الاف السيدات منهم العفيفات».
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