شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم»: منصة إلكترونية مجانية للمراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلن وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي اليوم خلال المؤتمر الصحفي للوزارة، عن منصة الكترونية للمراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة مجاناً برعاية الشريك الاستراتيجي للوزارة البنك الأهلي المصري. https://www.thanaweya.net الوضع في مصر

اصابات Advertisements 32,612

تعافي 8,538

وفيات 1,198

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