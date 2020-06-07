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شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة 21 حالة تعدِ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في سوهاج (صور) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أكد اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، تواصل حملات إزالة التعديات الواقعة على الأراضي الزراعية وأراضى أملاك الدولة بمختلف قرى ومراكز المحافظة، موجها بتطبيق القانون بكل حزم واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على أراضي الدولة التي تم استردادها، والتأكد من عدم استغلال البعض للظروف الحالية في إعادة التعدي على الأراضي مرة أخرى.
وقال محافظ سوهاج إن حملات مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية نفذتها مديرية أمن سوهاج، الأحد، بالتعاون مع إدارة حماية الأراضى بمديرية الزراعة، والوحدات المحلية، بمراكز سوهاج والبلينا والمراغة وطهطا ودارالسلام أزالت 21 حالة تعد على الأراضى الزراعية، وأراضى أملاك الدولة، منها إزالات فورية في المهد.
وأشار المحافظ إلى أن التعديات تنوعت ما بين إقامة منازل وأسوار وأحواش ومخازن وتشوين مواد بناء ومصادرة «بلوك أبيض»، وتم إزالتها ومصادرة الآلات والأدوات المستخدمة في عمليات التعد.
وأشاد المحافظ بنجاح الحملات المكبرة في التصدي لظاهرة التعديات على الأراضي الزراعية، وأراضى أملاك الدولة، بمختلف قرى ومراكز المحافظة، موجها الشكر لأجهزة الأمن والأجهزة التنفيذية بالمحافظة على حرصها وإهتمامها بتنفيذ الإزالات الفورية للتعديات.
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