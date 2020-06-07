شكرا لقرائتكم خبر عن رقم طوارئ وخط ساخن لتلقي الشكاوى والاستفسارات حول كورونا في كفر الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

خصصت مديرية الصحة في كفر الشيخ، برئاسة الدكتورة سوسن سلام، رقم الطوارئ ٠٤٧٣٢٢٨٢٢٢ ورقم الخط الساخن ١٥٥٤٣ وأرقام غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظة ٠٤٧٣٢٢٠٧٩٢ ورقم ٠٤٧٣٢٤١١٣٠ للرد على استفسارات المواطنين حول فيروس كورونا وتلقي البلاغات.

يأتي ذلك لضمان سرعة التواصل مع المواطنين وخدمة المرضى، مع توفير العلاج المطلوب للمواطنين الذين سيتم عزلهم منزليا، عن طريق الآلية الميسرة التي بدأت وزارة الصحة في تطبيقها.

وأكدت الدكتورة سوسن سلام أهمية تفعيل أقصى طاقة للمستشفيات والتنسيق مع الأطقم الطبية لاستيعاب جميع الحالات التي تستدعي الدخول إلى المستشفيات والعلاج بها.

وشددت على مدير الرعاية الأساسية متابعة المرضى الخاضعين للعزل المنزلي، كل تبعا للإدارة التابع لها، وتوزيع الأدوية عليهم ومتابعة حالاتهم أولا بأول لحين الشفاء.