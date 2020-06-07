شكرا لقرائتكم خبر عن سكرتير عام شمال سيناء: إقامة منطقة استثمارية في «الفرما» بمساحة 60 ألف متر مربع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد العميد أسامة الغندور سكرتير عام محافظة شمال سيناء، يرافقه الدكتور سامي صالح، مدير عام منطقة آثار شمال سيناء، منطقة آثار الفرما بقرية بالوظة بمركز بئر العبد.

وأكد سكرتير عام المحافظة على أن شمال سيناء كانت أول نقطة في مسار العائلة المقدسة والذي يتكون من 25 نقطة مرت بها العائلة المقدسة بدأت من بيت لحم بفلسطين عبر سيناء حتى محمية الزرانيق «الفلوسيات»غرب مدينة العريش ثم مدينة الفرما بشمال سيناء وصولا إلى دير المحرق بمحافظة أسيوط.

وأضاف الغندور أن محافظة شمال سيناء تشارك في المشروع القومي لإحياء مسار العائلة المقدسة، حيث يعد مشروع قومي وسياحي وعمراني، مؤكدًا على أن مسار العائلة المقدسة يعتبر أطول مسار في دولة واحدة، حيث يبلغ طوله 3500 كيلو مترا «ذهابا وعودة»، واستغرقت الرحلة فيه 47 شهرًا.

وأضاف الغندور، أن منطقة آثار الفرما تعد النقطة رقم 7 في مسار العائلة المقدسة بشمال سيناء، كما أن الفرما كانت مركزًا عسكريًا وتجاريًا واقتصاديًا هامًا على الطرق الرئيسية بين بلاد الشام وبين أوربا وشرق أسيا وتضم مجموعة من الحمامات ومسرح كبير يرجع للعصر الروماني وقلعة رومانية أستمر استخدامها حتى العصر الإسلامي بجانب تل المخزن وتل الكنائس.

وأشار الغندور إلى قيام المحافظة برفع كفاءة المنطقة وإقامة منطقة استثمارية على مسار العائلة المقدسة بالفرما تضم إنشاء فندق سياحي ومجموعة من المطاعم ومركز تجاري ومعرض للمنتجات السيناوية وذلك على مساحة 60 ألف متر مربع بالمنطقة، ما يساهم في وضع شمال سيناء على خريطة السياحة العالمية وخلق فرص عمل للشباب بصورة مباشرة وغير مباشرة ورفع كفاءة المكان.

بدوره، أكد الدكتور سامي صالح، مدير عام منطقة آثار شمال سيناء أن منطقة آثار الفرما تعتبر من أهم المواقع الأثرية بشمال سيناء، ويقع على بعد حوالى خمسة عشرة كيلو متراً شمال قرية بالوظة على طريق القنطرة شرق بشمال سيناء ويمتد ليشمل عدداً من التلال الأثرية الهامة إلى جانب المنطقة الرئيسية والتى تقع بها المدينة الأثرية والتى كشفت الحفائر الحديثة بها عن مجموعة من الحمامات ومسرح كبير يرجع للعصر الرومانى وقلعة رومانية إستمر إستخدامها حتى العصر الإسلامى، ويوجد أيضا الضاحية الشرقية لمدينة بيلوزيوم (تل المخزن- تل الكنائس) وهى عبارة عن مجموعة من الجزر تقع عند مصب الفرع البيلوزى وقد كانت هذه التلال معاصرة للمدينة الآثرية على الرغم من شخصية وإستقلالية كل تل في نوعية الآثار المكتشفة به.

من جانبه، أكد رضا عروج مدير عام السياحة بشمال سيناء على تخصيص مبلغ 10.8 مليون جنيه لتحسين ورفع كفاءة البنية التحتية بمنطقة الفرما والمناطق المحيطة بها من خلال رصف الطريق المؤدي إلى المنطقة وإنارة وتشجير جوانبه وتمهيد ورفع كفاءة الطرق الداخلية وإنشاء غرفتي أمن على مدخل المنطقة، بجانب إنشاء خزان مياه بسعة 250 متر مكعب.

Advertisements

حضر الجولة التفقدية كل من محسن سالم رئيس مركز ومدينة بئر العبد، رضا عروج مدير عام السياحة بديوان عام المحافظة، حسام الشريف مدير عام التخطيط العمراني، شحته حسين على رئيس قرية بالوظة.

العميد أسامه الغندور سكرتير عام محافظة شمال سيناء يتفقد منطقة آثار الفرما بقرية بالوظة بمركز بئر العبد فى محافظة سيناء

العميد أسامه الغندور سكرتير عام محافظة شمال سيناء يتفقد منطقة آثار الفرما بقرية بالوظة بمركز بئر العبد فى محافظة سيناء

العميد أسامه الغندور سكرتير عام محافظة شمال سيناء يتفقد منطقة آثار الفرما بقرية بالوظة بمركز بئر العبد فى محافظة سيناء