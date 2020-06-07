شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة العليا لمياه النيل تجتمع برئاسة مدبولي لدراسة تطورات «سد النهضة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار عقدت اللجنة العليا لمياه النيل اليوم، اجتماعًا برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، ومشاركة وزير الخارجية، ووزير الموارد المائية والرى، وممثلى وزارة الدفاع، والمخابرات العامة. وتم خلال الاجتماع استعراض آخر تطورات ملف سد النهضة، ومناقشة مجمل الموضوعات والقضايا المثارة. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 32,612

تعافي 8,538

وفيات 1,198

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