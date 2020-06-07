شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على شروط الإعلان الثالث عشر للإسكان الاجتماعي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس صلاح حسن، نائب رئيس الصندوق الاجتماعي للإسكان، إن الإعلان الثالث عشر للإسكان الاجتماعي مختص بتوفير السكن لمحافظات الصعيد، وشروط الحصول على وحدة تتمثل في: السن يتراوح ما بين 21 لـ50 عامًا، ودخل الأعزب لا يزيد عن 4200 جنيه، ودخل الزوج والزوجة لا يزيد عن 5700 جنيه شهريًا، وان يكون من المقيمين في المدينة التي حجز فيها، وألا يكون ممتلك لأي وحدة في القطاع الخاص، وألا يكون استفاد من وحدات الإسكان الاجتماعي.

وتابع «حسن»، خلال مداخلة هاتفية مع الخبير الاقتصادي إبراهيم الشواربي، ببرنامج «حوار واستثمار»، أن الاستلام في الإعلان العاشر كان محدد بعد 30 شهر من الإعلان، ودفع 10 أقساد قبل الاستلام، ومن المفترض أن يستلم المواطنين الوحداث في الإعلان العاشر في نصف الأول من العام المقبل.

ولفت إلى أن الصندوق سيحدد الأماكن الصالحة لبناء وحدات جديدة من الإسكان الاجتماعي الفترة المقبلة، وسيتم الإعلان عنها قبل التنفيذ لتحديد مدى الاقبال، مشيرًا إلى ان مواقع الاسكان تعمل بكافة طاقتها رغم أزمة كورونا.