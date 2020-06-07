شكرا لقرائتكم خبر عن تحرير 3019 محضر إشغال و5248 حالة ضبط و23 ألفا و393 إزالة فورية في المنوفية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أكد العميد صلاح مشعل، رئيس قسم شرطة المرافق بالمنوفية، شن حملات مكبرة ودوريات لرفع وإزالة الإشغالات بجميع قرى ومدن المحافظة، بالتعاون مع الوحدات المحلية بالمحافظة، أسفرت عن تحرير 3019 محضر إشغال طريق، و5248 حالة ضبط، و23 ألفا و393 إزالة فورية للإشغالات خلال الفترة من أول مايو 2020 وحتى الآن.
وأوضح «مشعل» في بيان الأحد، ان قسم شرطة المرافق والوحدات التابعة قام بالتنسيق مع الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، بشن دوريات يومية لإزالة الإشغالات بالشوارع والميادين الرئيسة لمدن المحافظة، أسفرت عن تحرير 43 محضر إلقاء قمامة أمام المنازل، و85 محضر إلقاء قمامة أمام المحلات، و61 محضر تجميع قمامة بالشوارع والميادين بغير الأماكن المخصصة لذلك.
وأشار إلى أنه يتم متابعة حالات إقامة أي مبان جديدة بمدن المحافظة والإخطار عنها، بالتنسيق مع الوحدات المحلية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
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