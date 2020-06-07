شكرا لقرائتكم خبر عن «طوله 6.5 سم».. استخراج «نصل سكين» من عين مريض بمستشفى الرمد الجامعي بطنطا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور مجدي سبع، رئيس جامعة طنطا، الأحد، نجاح فريق طبي من قسم طب وجراحة العيون بمستشفي الرمد الجامعي من استخراج نصل سكين من عين مريض يبلغ من العمر 44 عامًا.

وقال الدكتور أحمد غنيم، أستاذ طب وجراحة العيون، عميد الكلية، رئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، في تصريحات حفية، إن طوارئ قسم طب وجراحة العيون استقبل اليوم مريض من كفر الشيخ يعانى من تورم شديد بالعين واضطراب شديد بالرؤية مع تورم بالملتحمة وتوقف تام بحركة العين منذ 14 يومًا.

وأضاف «غنيم» أنه فور استقبال الحالة تم التنسيق مع الدكتور مجدى موسى، أستاذ طب وجراحة العيون، رئيس القسم، بتشكيل فريق طبى متخصص في جراحة وتجميل العين برئاسة الدكتور أشرف الدسوقى، أستاذ طب وجراحة العيون، ورئيس وحدة جراحات الحجاج، والدكتور محمود أبوالعطا، مدرس مساعد طب وجراحة العيون، لفحص الحالة.

وأوضح «موسى» أن الأشعة المقطعية أظهرت وجود جسم غريب بالحجاج، وعلي الفور تم إجراء عملية جراحية استكشافية شديده الخطورة وتم العثور على (نصل سكين حاد) أبعاده ٦.٥ سم × ٢ سم يخترق المنطقة خلف العين مباشرة، وعلى بعد مليمترات قليلة جدًا من العصب البصري، وتمت إزالته بمهارة خلال نصف ساعة دون إصابة العصب البصري، وإنقاذ عين المريض، ويتماثل الآن للشفاء التام.