شكرا لقرائتكم خبر عن حملة لإزالة الاشغالات والمواقف العشوائية بحي شرق شبرا الخيمة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قاد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، بالتنسيق مع أجهزة الأمن حملة مكبرة لإزالة الاشغالات ومواقف السيارات العشوائيه بشارع 15 مايو بحي شرق شبرا الخيمة، بحضور العميد محمد جابر مدير شرطة المرافق والدكتوربكر عبدالمنعم رئيس حى شرق شبرا الخيمة، حيث تم إزالة العديد من الإشغالات وسحب التراخيص من السائقين بالمواقف العشوائية.

وأسفرت الحملة عن تحرير 370 مخالفة، منها تحرير 26 محضر إشغال طريق و115 إزالة فورية و68 فرش مؤقت و94 بائع متجول و13 وصلات مخالفة و31 تندة و16 إعلان مخالف و7 غرزة شاي.

وأكد المحافظ إزالة الباعة الجائلين وإزالة كافة تعديات المقاهي والمحلات الموجودة وغلق وتشميع وقطع المرافق عن المقاهي والمحلات المخالفة كإجراء رادع لكل من يقوم بالتعدي وإشغال الطريق العام، مشدداً على أنه لا يجوز بأي شكل من الأشكال التعدي على أرصفة المشاة وخطوط التنظيم.

وشدد المحافظ على رئيس حى شرق شبرا الخيمة بالتنسيق مع شرطة المرافق باتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الأكشاك المخالفة والمقامه بدون ترخيص والمتعدي اصحابها على حرم الطريق وإزالة كافة أشكال التعديات والمخالفات التي تعيق حركة الماره والتنبيه على أصحاب الأكشاك المرخصة بعدم تجاوز المساحات المخصصة لها مؤكدًا استمرار حملات إزالة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق، لإعادة الانضباط للشارع وتطبيق القانون بقوة وحزم على المخالفين.

حملة لإزالة الإشغالات والمواقف العشوائية بشبرا الخيمة فى القليوبية

حملة لإزالة الإشغالات والمواقف العشوائية بشبرا الخيمة فى القليوبية

حملة لإزالة الإشغالات والمواقف العشوائية بشبرا الخيمة فى القليوبية

حملة لإزالة الإشغالات والمواقف العشوائية بشبرا الخيمة فى القليوبية

حملة لإزالة الإشغالات والمواقف العشوائية بشبرا الخيمة فى القليوبية