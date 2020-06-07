شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القليوبية ومدير الأمن يقودان حملة لإزالة الإشغالات والمواقف العشوائية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قاد اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، واللواء جمال الدين الرشيدى، مساعد وزير الداخلية مدير أمن القليوبية، الأحد، حملة مكبرة لإزالة الاشغالات ومواقف السيارات العشوائية بشارع 15 مايو بحي شرق شبرا الخيمة، بحضور اللواء سيد يوسف، نائب مدير أمن القليوبية، والعميد محمد جابر، مدير شرطة المرافق، والدكتور بكر عبدالمنعم، رئيس حى شرق شبرا الخيمة.

تمكنت الحملة من إزالة العديد من الاشغالات وسحب التراخيص من السائقين بالمواقف العشوائية، بدأت بالمواقف العشوائية بشارع 15 مايو، وأسفرت عن تحرير ٢٦ محضر أشغال طريق، و١١٥ ازاله فوريه، و٦٨ فرش مؤقت، و٩٤ بائع متجول، و١٣ وصلات مخالفه، و٣١ تانده، و١٦ إعلان مخالف، و٧ غرزه شاي.

وقامت الحملة بإزالة الباعة الجائلين وكافة تعديات المقاهي والمحلات الموجودة إلى جانب غلق وتشميع وقطع المرافق عن المقاهي والمحلات المخالفة كإجراء رادع لكل من يقوم بالتعدي وإشغال الطريق العام.

وشدد المحافظ على أنه لا يجوز بأي شكل من الأشكال التعدي على أرصفة المشاة وخطوط التنظيم، مؤكدا على رئيس حى شرق شبرا الخيمة بالتنسيق الدائم والمستمر مع شرطة المرافق باتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الأكشاك المخالفة والمقامه بدون ترخيص والمتعدي اصحابها على حرم الطريق وإزالة كافة أشكال التعديات والمخالفات التي تعيق حركة الماره والتنبيه على أصحاب الأكشاك المرخصة بعدم تجاوز المساحات المخصصة لها، مؤكدًا استمرار حملات إزالة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق، لإعادة الانضباط للشارع وتطبيق القانون بقوة وحزم على المخالفين.

حملة لإزالة الإشغالات والمواقف العشوائية بشبرا الخيمة فى القليوبية

حملة لإزالة الإشغالات والمواقف العشوائية بشبرا الخيمة فى القليوبية

حملة لإزالة الإشغالات والمواقف العشوائية بشبرا الخيمة فى القليوبية

حملة لإزالة الإشغالات والمواقف العشوائية بشبرا الخيمة فى القليوبية

حملة لإزالة الإشغالات والمواقف العشوائية بشبرا الخيمة فى القليوبية

حملة لإزالة الإشغالات والمواقف العشوائية بشبرا الخيمة فى القليوبية

حملة لإزالة الإشغالات والمواقف العشوائية بشبرا الخيمة فى القليوبية

حملة لإزالة الإشغالات والمواقف العشوائية بشبرا الخيمة فى القليوبية