شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنوفية: إعفاء الأطقم الطبية من تكاليف الآشعة والتحاليل الخاصة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون، محافظ المنوفية، استمرار عمل لجان المتابعة اليومية للمستشفيات للتأكد من توافر المستلزمات الطبية والأدوية، وانتظام حضور الأطقم الطبية وصرف الأدوية، وكذا التأكد من استقبال الحالات على مدار 24 ساعة، والتأكيد على متابعة أسر العزل المنزلي وضمان وصول العلاج لهم ورصد أي سلبيات تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء.

وأجرى أعضاء اللجنة المشكلة جولة مرورية على مستشفى الحميات بميت خلف شبين الكوم، للتأكد من تطبيق جميع الإجراءات الوقائية بالمستشفى والمسار الأمن لاستقبال الحالات المصابة، وتبين للجنة أن عدد الأسرة المخصصة للعزل بالمستشفى 74 سرير و15سرير بالعناية المركزة، كما تبين للجنة انتظام الأطقم الطبية والتمريض وأن المستشفى تعمل بقوة 686 طبيبًا مقيمًا وأخصائي وعلاج طبيعي وصيدلي وتمريض وخدمات معاونة، وأنه يوجد 200 حالة عزل منزلي وتم تبليغ الإدارة بالحالات لمتابعتها، فيما تم صرف 172 شنطة لأسر العزل المنزلي بدائرة المركز.

كما قامت اللجنة بالمرور على مستشفى الصدر بميت خلف شبين الكوم، حيث تبين أن قوة العاملين بالمستشفى 298 طبيبا وممرضا وإداريا، وبها 115 سرير عزل، منها 74 خاصين بالحالات الإيجابية و11سريرا بالعناية المركزة، فيما تم توزيع 122 شنطة علاج لأسر العزل المنزلي حتى الآن، حيث بلغ عدد حالات العزل المنزلي 116 حالة.

وأوصت اللجنة بتوفير الكميات الكافية من المستلزمات الطبية ومراجعة الأصناف الواردة من المديرية وضرورة مطابقتها للمواصفات، كما وجهة اللجنة بإعفاء الأطقم الطبية من تكاليف الأشعة والتحليل الخاصة بفيروس كورونا.