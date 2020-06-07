شكرا لقرائتكم خبر عن آخرهم دينا زهرة.. 10 إعلاميين أعلنوا إصابتهم بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

منذ ظهوره لأول مرة أواخر العام الماضي، رفع وباء كورونا شعار «العدوى للجميع»، واقتحم جميع المجالات، ومعها المجال الإعلامي الذي سجل العديد من الإصابات بمرض «كوفيد 19».

وتعرض عدد من الإعلاميين للإصابة بالفيروس التاجي، بلغ عددهم 10 حالات حتى الآن، وكان آخرهم دينا زهرة، المذيعة بقناة «إكسترا نيوز»، التي أعلنت إصابتها بالعدوى عبر موقع «انستجرام».

وقبل إصابة «زهرة»، أعلنت الإعلامية ريهام السهلي، مقدمة برنامج «المواجهة»، والإعلامية آية عبدالرحمن، مقدمة برنامج «الحقيقة»، إصابتهما بالعدوى، والاثنتان من مذيعات قناة «إكسترا نيوز».

وأصيبت الاعلامية ماثر المرصفي، مدير إذاعة الأخبار «راديو مصر». كما أصيبت المذيعة داليا أبوعمر، التي عملت بالعديد من القنوات التلفزيونية وتقدم حاليا برنامجها عبر موقع «يوتيوب».

وأصيبت الإعلامية دينا حويدق، مقدمة برنامج «its showtime» على قناة «cbc»، بعدوى «كوفيد 19»، وتخضع الآن للعزل المنزلي، حيث تواصل تقديم حلقات البرنامج من داخل منزلها.

وأصيب الإعلامي أحمد الخطيب، مقدم برنامج «نفسنة» المعروض على قناة «القاهرة والناس»، كما أصيب الإعلامي الرياضي كريم رمزي، مقدم البرامج بقناة «أون تايم سبورت».

وأعلن الإعلامي حسام حداد، مقدم برنامج «الحياة اليوم» على قناة «الحياة»، عن إصابة بفيروس كورونا، وقال إن سبب إصابته هو مخالطته لأحد زملاء العمل المصابين بالفيروس.

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وكانت الإعلامية إلهام نمر أول المتعافيات من كورونا، حيث أعلن عبدالجواد أبوكب، رئيس تحرير موقع المجلس الاعلي لتنظيم الإعلام، تعافيها من الفيروس بعد إعلان إصابتها قبل أسبوع.