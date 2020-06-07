شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة تنعي رئيس الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار نعت محافظة الجيزة ببالغ الحزن والأسي اللواء عادل أبوحديد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة، الذي وافته المنية صباح اليوم الأحد بأحد المستشفيات. وقال بيان عن المحافظة إن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وكافة القيادات التنفيذية بالمحافظة يتقدمون بخالص التعازى لمحافظة القاهرة وأسرة الفقيد الراحل، والذى كان نموذجاً للتفاني والإخلاص في العمل، داعين المولى عز وجل أن يتغمدة بوافر رحمتة ويسكنه فسيح جناتة وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 32,612

تعافي 8,538

وفيات 1,198

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