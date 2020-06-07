شكرا لقرائتكم خبر عن مدير «حميات دمنهور» يتعافى من كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور أحمد محمد هواش، مدير مستشفى حميات دمنهور، تحول نتائج العينات الخاصة به وبأسرته من إيجابى إلى سلبى، بعد ثبوت إصابته بفيروس كورونا المستجد يوم 30 مايو من الشهر الماضى، وخضع بعدها للعزل المنزلى.

وسبق وأعلن «مدير الحميات» الأسبوع الماضى، استعداده للتبرع بالبلازما وفق الأسس العلمية لشفاء آخرين من فيروس كورونا المستجد.

وتوالت الدعوات بسرعة الشفاء من أصدقاء ومحبى «هواش» فور اعلان خبر اصابته على صفحته على موقع «فيس بوك» بعدما كتب على صفحته أنه «يشعر بالتعب» و«الحمد لله كما ينبغى لجلال وجهك وعظيم سلطانك».

وتبنى «هواش» تقديم العديد من مقاطع الفيديو لتوعية المواطنين بفيروس كورونا، و كما قام وعدد من أطباء المستشفى بعمل مبادرة «خليك في بيتك واستشيرنا» لحث المواطنين على البقاء فى منازلهم وعدم النزول إلى الشارع، وذلك على مدار عدة أشهر.