شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل اجتماع محافظ المنوفية مع «لجنة كورونا» لبحث آخر المستجدات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ترأس اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون، محافظ المنوفية، الأحد، اجتماع اللجنة العليا لمواجهة فيروس كورونا لمناقشة آخر المستجدات والإجراءات الكفيلة لمحاصرة الفيروس.

تم استعراض موقف المحافظة في مواجهة فيروس كورونا من حيث أعداد المصابين والمتعافين، ومراجعة جميع الإجراءات المتبعة للتأكد من مطابقتها لتعليمات وزارة الصحة، كما تم الاتفاق على تشغيل مستشفى جامعة المنوفية، ومستشفى جراحة المخ والأعصاب بميت خلف لاستقبال حالات الطوارئ، لاستيعاب مرضى الطوارئ، حيث تم الاتفاق على تحويل مستشفى شبين الكوم التعليمي إلى مستشفى عزل بكامل طاقتها.

كما وجه محافظ المنوفية وكيل مديرية الشؤون الصحية بدعم مستشفى الباجور بأطباء طوارئ باطنه وصدر واستقبال جميع حالات كورونا.

وفي نهاية الاجتماع، أثنى محافظ المنوفية على الدور البطولى للأطقم الطبية في التعامل مع الأزمة، مؤكداً تقديم جميع أوجه الدعم الكامل لهم منذ بداية أزمة فيروس كورونا، وتوجيه الأولوية الكاملة لهم .