الارصاد: غدا استمرار ارتفاع درجات الحرارة والعظمى بالقاهرة تسجل 36 درجة

ننشر لكم متابعينا الكرام حالة الطقس غدا الأثنين على محافظات مصر، حيث تتعرض مصر في الوقت الحالي لارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة وهذا أمراً طبيعياً بالنسبة لهذا التوقيت من العام بالنسبة لفصل الربيع، وإليكم الآن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة.

حالة الطقس في مصر

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد طقس غدا الاثنين استمرار لارتفاع درجات الحرارة، حيث يسود طقس حار على القاهرة ومحافظات الوجه البحري في النهار، مائل للبرودة في الليل، مع تكون الشبورة المائية والرياح معتدلة تنشط غالباً، ويسود طقس لطيف على السواحل الشمالية الشرقية والغريبة في النهار مائل للبرودة في الليل والرياح نشطة.

وبالنسبة لحالة الطقس في محافظات الصعيد طقس شديد الحرارة في النهار ، وفي الليل لطيف، والرياح تنشط غالباً.

درجات الحرارة المتوقعة غدا الأثنين على محافظات الجمهورية:

القاهرة العظمى 36 والصغرى 21 درجة.

الإسكندرية العظمى 28 والصغرى 19 درجة.

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مطروح العظمى 25 والصغرى 18 درجة.

سوهاج العظمى 42 والصغرى 23 درجة.

قنا العظمى 43 والصغرى 25 درجة.

أسوان العظمى 45 والصغرى 26 درجة.