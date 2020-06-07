أسعار الدواجن اليوم الاحد 7\6\2020 في مصر.. والكيلو يسجل 25 جنيها

نتابع معكم الآن متابعينا الكرام لموقع عرب نيوز أسعار الدواجن اليوم في مصر، حيث استقرت الأسعار المحددة من قبل شعبة الثروة الداجنة، حيث سجل كيلو الدواجن البيضاء نحو 24 جنيها في المزرعة، وهذا بعد تراجع سعرها بعد انقضاء أجازة عيد الفطر المبارك.

بينما تراوح سعر كيلو الدواجن في الأسواق بين 35 إلى 36 جنيها للكيلو، وتراوح سعر الكتكوت بين 9 و11 جنيها، في حين سجلت كرتونة البيض بين 25 جنيها في المزرعة، وتباع للمستهلك بسعر بين 30 و32 جنيها للكرتونة.

ويذكر أن شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية، أكد على ارتفاع إنتاج مصر من الدواجن مليار دجاجة سنوية، مشيرة إلى أن هذا الإنتاج يتضمن تربية منتظمة في المزارع مع التربية الريفي.