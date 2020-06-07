أسعار الذهب اليوم الأحد 2020 في مصر.. وعيار 21 يسجل 765 جنيها للجرام

أسعار الذهب في مصر يزداد البحث عنها حالياً بسبب التغيرات التي تطرأ على أسعار الذهب، والتي تتغير بشكل مستمر بالتزامن مع العوامل الرئيسية التي لها دور فعال في تغير سعر الذهب على مدار اليوم، لذلك إليكم تقرير شامل حول سعر الذهب اليوم الأحد 7 يونيو 2020 في مصر.

سعر الذهب في مصر اليوم

استقرت أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد في مصر بالتزامن مع الإجازة الأسبوعية لسوق الصاغة المصري، وهذا بعد تراجع سعر الذهب أمس 7 جنيهات ، بسبب هبوط سعر الذهب لأقل مستوى له في أكثر من 6 أسابيع، وجاءت أسعار الذهب على النحو التالي:

سجل الذهب عيار 21 نحو 765 جنيها للجرام.

سجل الذهب عيار 24 نحو 874 جنيها للجرام.

سجل الذهب عيار 18 نحو 655.75 جنيها للجرام.

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سجل الجنيه الذهب وزن 8 جرامات نحو 6120 جنيها.

سجل السعر العالمي لأوقية الذهب نحو 1680 دولار.

والجدير بالذكر أن سوق الصاغة يعاني حاليا من حالة ركود شديدة بسبب ارتفاع سعر الذهب، وتوقف المصالح العامة والخاصة بسبب فيروس كورونا المستجد.