محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد غايات: عقدت اللجنة العليا لمياه النيل، بمجلس الوزراء، اليوم الأحد، اجتماعًا برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومشاركة وزيري الخارجية، والموارد المائية والري، وممثلي وزارة الدفاع، والمخابرات العامة. واستعرض الاجتماع آخر تطورات ملف سد النهضة، ومناقشة مجمل الموضوعات والقضايا المثارة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بمشاركة ممثلي الدفاع والمخابرات.. الحكومة تناقش آخر تطورات ملف سد النهضة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.