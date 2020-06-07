محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):
تقدم النائب مصطفى بكري، بطلب لرئيس البرلمان، لاستدعاء وزير التربية والتعليم، للمشاركة في الجلسة العامة للبرلمان، لشرح الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لضمان الحفاظ على صحة الطلاب.
وطالب بكري، في طلبه بالنظر في امتحان بعض المواد غير الأساسية عن طريق بحوث تقدم "أون لاين".
كانت هذه تفاصيل خبر أول تحرك برلماني بشأن إجراءات حماية طلاب الثانوية أثناء الامتحانات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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