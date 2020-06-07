البرلمان يوافق على تعديلات النظام الأساسي للكلية الفنية العسكرية

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 93 لسنة 1975 في شأن النظام الأساسي للكلية الفنية العسكرية والقانون رقم 74 لسنة 2013 بإنشاء كلية طب بالقوات المسلحة.

ويهدف مشروع القانون إلى إتاحة فرصة للطالب المفصول من الكلية الفنية العسكرية أو كلية الطب العسكرية في حالتي عدم الصلاحية للحياة العسكرية أو عدم اللياقة الصحية، أن يكون له الحق في الالتحاق بإحدى كليات الهندسة أو الطب، وفقًا للنظم المقررة بها.

ونص تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان بشأن مشروع القانون، على أن التعديل الوارد بمشروع القانون يأتي في ضوء ما كشف عنه الواقع العلمي من تعثر بعض الطلاب المقبولين بالكلية الفنية العسكرية وكلية الطب بالقوات المسلحة في الاستمرار بهاتين الكليتين نتيجة لعدم الصلاحية للحياة العسكرية أو عدم اللياقة الصحية؛ الأمر الذي يستلزم فصلهم وتحويلهم إلى كليات الهندسة أو الطب بالجامعات المصرية الخاضعة للقانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات، وتبين عدم قبولهم بهذه الكليات إلا إذا كان الطالب حاصلًا في الثانوية العامة على الحد الأدنى للدرجات المقررة للقبول بهذه الكليات في عام الالتحاق بالكلية الفنية العسكرية أو كلية الطب بالقوات المسلحة خاصة وأن المحتوى العلمي للمقررات الدراسية التي تدرس بكل من الكلية الفنية العسكرية وكلية الطب بالقوات المسلحة والتي يتم اعتمادها من المجلس الأعلى للجامعات هي ذاتها التي تدرس بكليات الهندسة وكلية الطب بالجامعات المصرية.