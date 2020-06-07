محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران: كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات استغاثة سيدة عبر فيديو متداول بموقع "يوتيوب" من تعرض ابنها للضرب على يد جارها في محافظة المنوفية. البداية تعود إلى رصد المتابعة الأمنية تداول مقطع فيديو عبر "يوتيوب" لسيدة تضررت من اعتداء أحد الأشخاص على نجلها. وتبين بالفحص تحرير محضر إدارى بقسم شرطة ثان المنصورة بالدقهلية بشأن نشوب مشاجرة بين ثلاثة أشخاص أحد طرفيها (السيدة ونجلها) والطرف الثانى (أحد الأشخاص مقيم بدائرة القسم) الذي اعتدى على ابن السيدة دون إصابات بسبب خلافات الجيرة. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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كانت هذه تفاصيل خبر الأمن يكشف كواليس استغاثة سيدة عبر "يوتيوب": "الحقوا ابني" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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