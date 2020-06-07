بتعاملات 4 ملايين.. ضبط 4 أشخاص لاتجارهم بالنقد الأجنبي والنصب على المواطنين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

شنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة حملة مكبرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، وكذا التحويلات المالية غير المشروعة.

وأسفرت الجهود عقب تقنين الإجراءات من ضبط حاصل على دبلوم ، مقيم بالجيزة لقيامه بممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق في مجال الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي وبأسعار السوق السوداء .

وضبط بحوزته (مبالغ مالية "عملات أجنبية ومحلية")، وبمواجهته اعترف بنشاطه فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي وحيازته للمبالغ المالية المضبوطة .

Advertisements

كما اكدت التحريات قيام مدير وشريك بشركة توكيلات تجارية ، مقيم بالقاهرة "محبوس حالياً على ذمة قضية "تبديد" بالاستيلاء على مبالغ مالية من شخصين بأسوان بلغ إجماليها 1,200 مليون جنيه– 10,550 ألف دولار أمريكي بزعم توظيفها واستثمارها لهم في مجال البرمجيات مقابل أرباح .

وفى ذات السياق ضبط موظف بالمعاش، مقيم بمحافظة سوهاج لقيامه بممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق في مجال التحويلات المالية غير المشروعة، بالاشتراك مع (نجله ، يعمل بإحدى الدول العربية)حيث يقوم بتجميع مدخرات المصريين العاملين بذات الدولة واستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصري وإرسالها للمتهم المضبوط ليقوم بتوصيلها لذويهم مقابل عمولة "مما يعد عملاً من أعمال البنوك".. وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقاً للفحص المستندي (1500000 مليون وخمسمائة ألف جنيه مصري) وبمواجهته أقر بنشاطه غير المشروع.

وضبط (صاحب مكتب للاستثمار العقاري، مقيم بسوهاج) لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها وتوظيفها لهم في مجال تجارة الأراضي والاستثمار العقاري وتلقى مبالغ مالية من المواطنين بلغ إجماليها (650000 ستمائة وخمسون ألف جنيهاً)تحت ذات الزعم مقابل حصولهم على أرباح شهريه إلا أنه لم توقف عن السداد ورفض رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها .