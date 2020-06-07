تأجيل استئناف جهاد الغزالي على حبسه في سبّ "الخطيب" لـ13 يوليو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود السعيد:
قررت محكمة مستأنف الاقتصادية، اليوم الأحد، تأجيل استئناف جهاد الغزالي على حكم حبسه 3 أشهر وكفالة عشرة آلاف جنيه وتغريمه 15 ألف جنيه وتعويض 10 آلاف جنيه لاتهامه بسب وقذف رئيس مجلس إدارة الأهلي محمود الخطيب لجلسة 13 يوليو المقبل.
وكان جهاد غزالي تقدم باستئناف على حكم أول درجة القاضي بحبسه بتهمة سب وقذف الخطيب على مواقع التواصل الاجتماعي.
وحضر المحامي محمد عثمان ممثلًا عن رئيس مجلس إدارة الأهلي، فيما تغيب مرتضى منصور، محامي المتهم.
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