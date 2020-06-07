أخبار مصر | عاجل.. ننشر جدول امتحانات الثانوية العامة الجديد "المعدل"

كتب هاني نصر العربي في الأحد 7 يونيو 2020 06:36 مساءً - انت الان تقراء خبر عاجل.. ننشر جدول امتحانات الثانوية العامة الجديد "المعدل" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حصلت "الخليج 365" على جدول امتحانات الثانوية العامة الجديد (المعدل)، وذلك بعد إعلان الدكتور طارق شوقي اليوم خلال المؤتمر الصحفي لوزارة التربية والتعليم عن الإجراءات المتبعة لامتحانات المواد غير المضافة إلى المجموع، حيث ستكون امتحانات التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء والتربية الوطنية "من المنزل" وضوابطها كالآتي:

- يستلم الطلاب البوكليت الخاص بمواد التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء فور الانتهاء من امتحان اللغة العربية، وموعد التسليم متزامن مع موعد امتحان يوم الأحد 12 يوليو.

- يستلم الطلاب البوكليت الخاص بمادة التربية الوطنية فور الانتهاء من امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية، وموعد التسليم متزامن مع موعد امتحان يوم 21 يوليو.