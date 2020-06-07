أخبار مصر | "احترس من دخول اللجنة بهذه الأشياء.. وممنوع التجمعات".. قرارات عاجلة من وزير التعليم بشأن امتحانات الثانوية العامة (التفاصيل الكاملة)

كتب هاني نصر العربي في الأحد 7 يونيو 2020 06:36 مساءً - انت الان تقراء خبر "احترس من دخول اللجنة بهذه الأشياء.. وممنوع التجمعات".. قرارات عاجلة من وزير التعليم بشأن امتحانات الثانوية العامة (التفاصيل الكاملة) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

الدكتور طارق شوقي،

انتهى مؤتمروزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن امتحانات الثانوية العامة، والتي تبدأ في 21 يونيو الجاري، وتنتهي 21 يوليو المقبل.

وتستعرض "الخليج 365" في السطور التالية أبرز ما جاء في مؤتمر وزير التربية والتعليم بشأن امتحانات الثانوية العامة وقرارات الوزارة للحفاظ على الطلاب وحمايتهم بالتزامن مع جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" الذي ينتشر في العالم بأكمله.

- توفير منصة لبث مراجعات ليلة امتحان لطلاب الثانوية العامة.

- الغاء المواد غير المضافة للمجموع من جدول الثانوية واستبدالها بامتحانات منزلية؟

- ممنوع دخول اللجنة بـ4 أشياء وهم "الأجهزة الإلكترونية، الهاتف المحمول، الكتب، والسماعات".

- توفير 7 ملايين جوانتي للمعلمين والمقدرين لامتحانات الثانوية العامة.

- امتحن وأنت مطمئن.. إحنا بنحمي ولادنا وبلادنا.

- منع التجمعات سواء للطلاب أو الأهالي أمام اللجان عقب انتهاء الامتحان.

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- أي طالب حراراته عالية ستنقله الإسعاف ويتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.

- أي طالب موجود بمنطقة يوجد بها حجر صحي سيمنع من دخول الامتحانات ويدخل الدور الثاني.

- كل لجنة سيكون فيها مسؤول صحي ستوفره وزارة الصحة.

- من يسمح له خوض الدور الثاني ورسب فى بعض المواد سيدخل دور آخر ولكن سيكون لمن طبق عليه الأسباب القهرية.

- تعقيم أوراق الامتحانات والصناديق بالتعاون مع وزارة الداخلية.

- يوجد لجان على مستوى المحافظات تتابع الامتحانات وعدد اللجان حوالي 56 ألف و600 لجنة.

- عدد الطلاب 653 ألف ومعهم أعداد كبيرة من المشرفين فضلًا عن الكنترول والتقدير.

- تعقيم لجان الثانوية العامة سيكون أقوى تعقيم على مستوى مصر.

- توفير 33 مليون كمامة وأيضًا غطاء أحذية و17 ألف كاشف حراري.

