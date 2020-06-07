أخبار مصر | البرلمان يوافق مبدئيا على تعديلات قانون صندوق مصر السيادى

كتب هاني نصر العربي في الأحد 7 يونيو 2020 06:36 مساءً - انت الان تقراء خبر البرلمان يوافق مبدئيا على تعديلات قانون صندوق مصر السيادى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، خلال جلسته العامة المُنعقدة الآن بالبرلمان، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشاء صندوق مصر، مبدئيًا.

حيث أكد تقرير لجنة الخطة والموازنة عن المشروع أن التعديلات التى جاءت بمشروع القانون، وتلك التى أجرتها اللجنة على القانون رقم 177 لسنة 2018، تُسهم فى رفع كفاءة وفاعلية أداء الصندوق، ما يدعم منظومة الاقتصاد القومى.

ووافق مجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة الدكتور علي عبد العال، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن بالبرلمان، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم (203) لسنة 1991، فى مجموعه.

وأحال رئيس البرلمان مشروع القانون إلى قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة لمراجعته.

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كما وافقت لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائي بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الحصري، خلال اجتماعها اليوم الأحد، على موازنة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، بمشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية المستدامة للعام المالى 20202021

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جاءت الموافقة بحضور ممثلين عن وزارات الزراعة والتنمية المحلية والمالية والتخطيط، ومن بينهم رئيس مركز البحوث الزراعية ورئيس قطاع الإرشاد الزراعى ورئيس قطاع الشئون الاقتصادية ورئيس قطاع الشئون المالية وومدير عام الموازنة ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وممثل قطاع التخطيط والتنمية الريفية بوزارة التنمية المحلية.

من جانبه، أشاد النائب هشام الحصري، بالزيادة الواردة في موازنة العام المالي 20202021، مؤكدا أن ذلك يدل على اهتمام الدولة والقيادة السياسية بقطاع الزراعة والهيئات التابعة له وبالتالي الزراع والعاملين بهذا القطاع، مشيرا الى أهمية ذلك الدعم في تلك الفترة التي نحتاج فيها الى تعظيم انتاجنا الزراعى.

ووافقت أيضا لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة النائب نبيل الجمل، وكيل اللجنة، خلال اجتماعها اليوم الأحد، على مشروع قانون مقدم من النائب عبد الهادي القصبي وأكثر من عشر أعضاء البرلمان بشأن إصدار قانون مجلس الشيوخ، والذي يأتي إعمالًا للنصوص الدستورية في ضوء تعديلات 2019.