أخبار مصر | وزير التعليم يعلن حذف "هذه المواد" من جدول امتحانات الثانوية العامة

كتب هاني نصر العربي في الأحد 7 يونيو 2020 06:36 مساءً - انت الان تقراء خبر وزير التعليم يعلن حذف "هذه المواد" من جدول امتحانات الثانوية العامة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365



وأضاف الوزير، أنه تم استبداله بامتحان في المنزل قائًلا: "هنسلمهم البوكليت ويمتحنوه في البيت ". وأضاف الوزير، أنه تم استبداله بامتحان في المنزل قائًلا: "هنسلمهم البوكليت ويمتحنوه في البيت ". وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى موانع الدخول بامتحانات الثانوية العامة وهم 4 (الأجهزة الإلكترونية، الهاتف المحمول، الكتب والسماعات)، مؤكدة أنه سيتم توفير 7 ملايين جوانتى للمعلمين والمقدرين لإمتحانات الثانوية العامة. وقالت الوزارة، في فيديو بثته عبر االفضائيات: "امتحن وأنت مطمئن.. إحنا بنحمي ولادنا وبنحمي بلادنا". وناشد الطلاب وأولياء الأمور بعدم التجمعات أمام اللجان، مشيرًا إلى أن هذه هي إجراءات الحكومة لمواجهة فيروس كورونا ويجب الالتزام بها. وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الدكتور طارق شوقي، أن أي طالب سيكون حراراته عالية فى امتحانات الثانوية العامة سيتم نقله فى الاسعاف قائًلا:" حتى وإن كان رفع الحرارة لأسباب لا تتعلق بكورونا".

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، حذف المواد غير المضافة للمجموع وهما (التربية الدينية والتربية الوطنية والاقتصاد والإحصاء) من جدول الثانوية العامة.



وأكد أن أي طالب موجود في منطقة يوجد بها حجر صحى سيمنع من دخول الامتحانات ويتم دخول الدور الثاني، موضحًا أن كل لجنة سوف يكون فيها مسؤول صحى سيتم توفيره من وزارة الصحة.



وتابع أن من يسمح له خوض الدور الثاني ورسب في بعض المواد سيدخل دور أخر، ولكن هذا الدور سيكون لمن طبق عليه الأسباب القهرية.

