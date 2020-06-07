أخبار مصر | وزير التعليم يكشف عن تفاصيل جديدة بشأن امتحانات الثانوية العامة

كتب هاني نصر العربي في الأحد 7 يونيو 2020 06:36 مساءً - انت الان تقراء خبر وزير التعليم يكشف عن تفاصيل جديدة بشأن امتحانات الثانوية العامة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن أي طالب سيكون حراراته عالية فى امتحانات الثانوية العامة سيتم نقله فى الاسعاف قائًلا:" حتى وإن كان رفع الحرارة لأسباب لا تتعلق بكورونا".

وأكد شوقي، خلال المؤتمر الصحفى المنعقد الآن على القنوات الفضائية، أن أي طالب موجود في منطقة يوجد بها حجر صحي سيمنع من دخول الامتحانات، ويتم دخول الدور الثاني، وأن كل لجنة سيكون فيها مسؤول صحى سيتم توفيره من وزارة الصحة، ومن يسمح له خوض الدور الثاني ورسب فى بعض المواد سيدخل دور أخر ولكن هذا الدور سوف يكون لمن طبق عليه الأسباب القهرية.

وأكد وزير التربية والتعليم، أن مطبعة الشرطة تقوم بطباعة الامتحان بالاضافة إلى أنه سيتم تعقيم أوراق الامتحانات والصناديق بالتعاون مع وزارة الداخلية، وأن وزارة التنمية المحلية شريك أساسي ويوجد لجان على مستوى المحافظات تقوم بمتابعة الامتحانات.

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وأوضح أن الوزارة بذلت جهد كبير جدًا حتى تمر إمتحانات الثانوية العامة دون خسائر، مقدمًا التهنئة لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي على النجاح.

وأضاف الوزير، أن عدد اللجان حوالي 56 ألف و600 لجنة بالاضافة إلى أن عدد الطلاب 653 ألف ومعهم أعداد كبيرة من المشرفين بالاضافة إلى الكنترول والتقدير، مشيرًا إلى أن صحة الطلاب والمعلمين تهم الوزارة أولًا.

وأشار إلى أن التعقيم للجان الثانوية العامة سيكون أقوى تعقيم على مستوى مصر، فضلًا عن تواجد 33 مليون كمامة وأيضًا غطاء أحذية وأيضًا 17 ألف كاشف حراري.