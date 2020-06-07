أخبار مصر | كل ماتريد معرفته عن مشروع "مودة" لدعم الشباب المقبل على الزواج

كتب هاني نصر العربي في الأحد 7 يونيو 2020 06:36 مساءً - انت الان تقراء خبر كل ماتريد معرفته عن مشروع "مودة" لدعم الشباب المقبل على الزواج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يقوم مشروع "مودة" الذي أطلقته وزارة التضامن الإجتماعي، بالحفاظ علي كيان الأسرة المصرية من خلال تدعيم الشباب المُقبل علي الزواج بالمعارف والخبرات اللازمة لتكوين الأسرة وتطوير آليات الدعم والإرشاد الأسري وفض المنازعات بما يساهم في خفض معدلات الطلاق.

ويستهدف المشروع، الشباب المقبل على الزواج بإجمالي مستهدف 800 ألف سنويًا، وذلك من الفئة العمرية ( 18 إلى 25 عام)، وطلبة الجامعات والمعاهد العُليا (480 ألف) يتم تخريجهم سنويا في ( 69 ) جامعة أكاديمية حكومية وأهلية ودولية، والمجندين بوزارة الدفاع ووزارة الداخلية ( 250 ألف) مجند تقريبا، ومكلفي الخدمة العامة التي تشرف عليهم وزارة التضامُن الاجتماعي ( 40 ألف شاب وشابة) سنويا، والمتزوجون المُترددون على مكاتب تسوية المنازعات على مستوى ( حوالي 212 مكتب تابع لوزارة العدل على مستوى ربوع الجمهورية).

- الأهداف:-

- الحد من نسب الطلاق فى مصر ويتم تحقيقه من خلال:

• توفير معارف أساسية للمقبلين على الزواج ( أسس اختيار شريك الحياة الحقوق والواجبات - المهارات الوالدية - المشكلات الزوجية - والاقتصادية للأسرة وإدارتها الصحة الإنجابية).

• الارتقاء بخدمات الدعم والإرشاد الأسري لمساعدة حديثي الزواج والأزواج منخفضي التوافق.

• تفعيل جهات فض المنازعات الأسرية للقيام بدورها في الحد من حالات الطلاق.

• مراجعة التشريعات التي تدعم كيان الأسرة وتحافظ على حقوق الطرفين والأبناء.

ومن أهم الإنجازات:

تطوير مادة علمية بمشاركة مجموعة من الأساتذة المتخصصين وبدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان تنقسم إلى ثلاثة أجزاء أساسية:

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• اجتماعي: التواصل الإيجابي، وفهم الاختلافات والتعامل معها، وتوزيع الأدوار بين الزوجين، ومهارات التربية الوالدية، والتعامل مع المشكلات، تصحيح المفاهيم الاجتماعية الخاطئة بشأن تنظيم الأسرة، وأبعاد العنف الأسرى والاجتماعي ومشكلة التعاطي تداعيتها علي الاسرة وأسـاليب إدارة المـوارد الاقتصاديـة (داخل) الأسرة.

• ديني: الحقوق والواجبات الشرعية للزوج والزوجة، السن المناسب للزواج، أسس الزواج الناجح، فترة الخطوبة، والذمة المالية للمرأة.

• صحي: المعلومات الأساسية للصحة الانجابية، ومرحلة الحمل، والتوعية يخطورة ختان الإناث والزواج المبكر.

• توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتا التضامن الاجتماعي والتعليم العالي في تاريخ 13 فبراير لبدء أنشطة المشروع.

• الجامعات المستهدفة في المرحلة التجريبية:- جامعات (القاهرة عين شمس حلوان الإسكندرية بورسعيد )

• تم إعداد (250) مدرب بجامعات (القاهرة - عين شمس – حلوان – الإسكندرية - بورسعيد)

• تم توعية (21) ألف طالب وطالبة في هذه الجامعات الخمس بالمرحلية التجريبية.

• تم توعية (529) من مكلفي الخدمة العامة التابعين لوزارة التضامن الاجتماعي بالمرحلة التجريبية.

• الاتفاق مع أحد منصات التواصل الاجتماعي لتوصيل التوعية بمشروع مودة للشباب أون لاين.

• تم إذاعة مسلسل إذاعي في رمضان 2019 باسم (سعيدة ومش سعيدة).