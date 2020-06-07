أخبار مصر | غدًا.. "مودة" يبدأ تدريبًا إلكترونيًا للحفاظ على التفاهم بين الزوجين

كتب هاني نصر العربي في الأحد 7 يونيو 2020 06:36 مساءً - انت الان تقراء خبر غدًا.. "مودة" يبدأ تدريبًا إلكترونيًا للحفاظ على التفاهم بين الزوجين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يطلق المشروع القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية "مودة"، بوزارة التضامن الإجتماعي، غدًا الإثنين، تدريباته التفاعلية لتدريب الشباب على المحتوى التدريبي للمشروع، وذلك بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان.

على أن يتم تنفيذ 30 تدريب على مدار شهر يونيو عبر شبكة الانترنت، ويقدم هذه التدريبات كوادر شبابية تم تدريبهم من خلال ورش عمل على الدليل التدريبي الخاص بالمشروع وإعدادهم كمدربين داخل مراكز الشباب وسيتضمن التدريب الطرق العلمية الصحيحة للحفاظ على التفاهم بين الزوجين وتدعيم الترابط الأسري.

ويتلقى المتدرب محتوى تدريبي مكون من عدة محاور وهي: