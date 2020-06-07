أخبار مصر | غادة شلبي: منظمة السياحة العربية تلعب دورا في دعم الدول العربية

كتب هاني نصر العربي في الأحد 7 يونيو 2020 06:36 مساءً - انت الان تقراء خبر غادة شلبي: منظمة السياحة العربية تلعب دورا في دعم الدول العربية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بذلت منظمة السياحة العربية جهودًا ملموسة لمواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد على قطاع السياحة العربية، حيث قام فريق عمل إدارة الأزمات بها، منذ بداية الازمة، بعمل دراسة وتقييم للأثر الحالي والمستقبلي على قطاع السياحة العربية جراء هذه الجائحة.

ومن ناحيتها أشادت غادة شلبي نائبة وزير السياحة والآثار لشئون السياحة، بتلك الجهود، مثمنة ما أصدره فريق عمل إدارة الأزمات من تقارير وتوصيات، حسبما جاء في بيان لوزارة السياحة والآثار منذ قليل.

وأوضحت شلبي أن هذه التقارير والتوصيات سيكون لها أثرًا إيجابيا في تعزيز الإسراع بعودة السياحة في الدول العربية بعد انتهاء الأزمة.

وأشارت إلى أن أبرز ما صدر عنها، توصيات المنظمة العربية للسياحة لما بعد جائحة كورونا والتقرير المشترك بين المنظمة العربية للسياحة والاتحاد العربي للنقل الجوي حول التعامل مع الأزمة.

علاوة على مقترح المنظمة العربية لاشتراطات التشغيل للفنادق والشقق الفندقية والمنتجعات السياحية لما بعد الجائحة وتأثيرها على قطاعي السياحة والسفر عالميا وعربيا.

وأكدت شلبي على الدور الهام الذي تلعبه منظمة السياحة العربية في دعم السياحة في دول المنطقة ومساندتها خاصة في أوقات الأزمات.

وأضافت أن ما صدر عن المنظمة من تقارير وتوصيات خاصة بأزمة كورونا يعتبر بمثابة خطوات استرشادية للعمل على عودة السياحة بعد انتهاء هذه الأزمة.

وختمت شلبي مؤكدة على التعاون الوثيق والمستمر بين وزارة السياحة والآثار المصرية ومنظمة السياحة العربية، وأن مصر على استعداد من خلال هذا التعاون للمساهمة بخبراتها في مواجهة الأزمات دعما للسياحة في الدول العربية الشقيقة.

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وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، خروج 380 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 8538 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 9603 حالة، من ضمنهم الـ 8538 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 1497 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 32 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم السبت، هو 32612 حالة من ضمنهم 8538 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1198 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.