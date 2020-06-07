أخبار مصر | محافظة الجيزة تنعي رئيس الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة "كان نموذجاً للتفاني والإخلاص"

كتب هاني نصر العربي في الأحد 7 يونيو 2020 06:36 مساءً - انت الان تقراء خبر محافظة الجيزة تنعي رئيس الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة "كان نموذجاً للتفاني والإخلاص" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نعت محافظة الجيزة، ببالغ الحزن والأسى اللواء عادل أبوحديد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة، الذي وافته المنية صباح اليوم الأحد، بأحد مستشفيات القاهرة.

وتقدم اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وكافة القيادات التنفيذية بالمحافظة بخالص التعازى لمحافظة القاهرة وأسرة الفقيد الراحل، والذي كان نموذجاً للتفاني والاخلاص في العمل داعين المولى عز وجل أن يتغمدة بوافر رحمتة ويسكنه فسيح جناتة وأن يلهم ذويه الصبر والسلطان.

وفي سياق آخر، قام اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بفض زفاف وتشميع قرية بالكامل، لمخالفتهم الإجراءات الوقائية والاحترازية التي اقرتها الدولة لمواجهة تفشي فيروس كورنا.

جاء ذلك خلال أثناء عودته من جولة تفقدية لمقلب قمامة شبرامنت العمومي، حيث لاحظ تردد أعداد من المواطنين واقبالهم علي قرية بها قاعات افراح علي طريق المريوطية، مما أدى الي قطع جولته للاطلاع علي الامر وما يحدث داخل تلك القرية.

ووجه محافظ الجيزة على الفور بفض الحفل وتشميع القرية بالكامل كما تم مصادرة الترابيزات والكراسي وتم ازاله تعديات ومخالفات القاعه من السور الخارجي والبوابة والأرصفة وأسقف الزينة واتخاذ الاجراء القانوني حيال مالك القاعه المخالف.

وشدد محافظ الجيزة على عدم السماح باي خرق للإجراءات الوقائية التي تم اقرارها ومتابعة حازمة لتنفيذها مؤكدا علي اتخاذ الاجراءات القانونية حيال اي تجمعات حرصا علي السلامه العامة للمواطنين.

وأوضح "راشد" يتم يوميا شن حملات بالتوازي بكافة الاحياء والمراكز لضبط الشارع وتحقيق الالتزام بالاجراءات الاحترازية.

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رافق المحافظ خلال جولته السيد ابراهيم الشهابي نائب المحافظ وايمن عتريس رئيس جهاز التفتيش وشفيق جلال رئيس هيئة النظافة ومحمود فؤاد رئيس مركز ابو النمرس.

وأنشأت محافظة الجيزة، وحدة سكان لتسريع الاستجابة لحل قضايا السكان، بمختلف أنحاء المحافظة.

وقال اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة: إن الهدف من الوحدة الوقوف على تطورات الموقف السكاني وتداعياته، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بإعداد كوادر محلية مدربة على إدارة البرنامج السكاني بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة، وتقييم المؤشرات العامة للقضية السكانية ودعم متخذي القرار، لضبط معدل النمو السكاني بالتنسيق مع المجلس القومي للسكان والجهات الشريكة من خلال المتابعة المستمرة.

أضاف في بيان اليوم، أن من الأهداف، تجميع البيانات وأنشاء نظام ولوحة معلوماتية وأعداد تقارير وتحديد المعوقات لتلافيها لموافاة المنسق المركزي بها لرفعها إلي اللجنة الوزارية للبت فيها.

ولفت إلى دعم المجلس الأقليمي للشباب المتطوع من المحافظة للمشاركة في اتخاذ القرار وتسريع الأستجابات لمعالجة الفجوات ورصد المشاكل السكانية ومعوقات التنفيذ وتقديم مقترحات بالحلول.

وأشار إلى أن الوحدة السكانية بالمحافظة قامت بالمشاركة في المشروع من خلال ورشة عمل فيديو كونفراس بالتنسيق بين شركاء العمل مع الوزارات والهيئات والواحدات السكانية بمحافظات " القليوبية - المنيا - أسيوط - سوهاج - قنا للأستفادة من التجارب ونتائج المشروع خاصتهم التي تهدف إلى مواجهة القضية السكانية.

ووجه المحافظ بضرورة تفعيل دور الوحدة بالشكل الأمثل بالتنسيق مع المديريات والوحدات المحلية وذلك لما لها من اهمية بالغة في المتابعة الدورية لمعدلات الزيادة السكانية.